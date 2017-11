Abattu en 2016 à Collo : Identification d’un terroriste

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation des informations, il a été procédé à l’identification d’un terroriste. Il s’agit du criminel F. Aissa, dit Abou Djaber, abattu par les forces de l’Armée nationale populaire, en 2016, lors d’une embuscade tendue dans la zone d’Oued Dekhil à Collo (5e Région militaire)", a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP "a arrêté, le 3 novembre 2017, deux individus et récupéré trois fusils de chasse à M’sila (1re RM)".

Un autre détachement "a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), trois personnes et saisi un camion et un appareil de communication satellitaire, ainsi que la saisie de 420 litres de carburant à El-Oued (4e RM)".

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé quatre narcotrafiquants et saisi 664 kg de kif traité et deux véhicules, à Tlemcen (2e RM), tandis que 1.950 paquets de cigarettes ont été saisis à Biskra (4e RM)."

En outre, des Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine à Annaba (5e RM), Chlef (1re RM), Ain Témouchent, Oran et Mostaganem (2e RM), de 200 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 29 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Relizane (2e RM), Adrar, Tindouf (3e RM) et Ouargla (4e RM)", rapporte également le communiqué. (APS)