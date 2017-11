Décès de Mahmoud Zemmouri : Une vie vouée au cinéma

Le ministre de la Culture a rendu hommage au réalisateur et acteur Mahmoud Zemmouri, décédé hier à Paris à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie, qualifiant de riche son parcours artistique.

Dans un message de condoléances, le ministre a fait part de sa "grande affliction" suite à la disparition de Mahmoud Zemmouri qui, a-t-il dit, a "voué sa vie au cinéma algérien et sa promotion au rang mondial". "Avec la disparition d'un cinéaste d'une telle stature, la scène culturelle et artistique, et le cinéma en Algérie auront perdu un des acteurs les plus en vue...". Mahmoud Zemmouri a laissé une riche filmographie, en tant que réalisateur et acteur. Il a réalisé de nombreux films, comme Les folles années du twist, Beur, blanc, rouge et Certifié hallal, son dernier film comique sorti en 2015 et dont il est également le scénariste. Au petit écran, le réalisateur est connu pour sa série télévisée Imarat El Hadj Lakhdar, diffusée pour la première fois en 2008 à la télévision algérienne.

Acteur, Mahmoud Zemmouri a été distribué dans des films français, comme Tchao Pantin de Claude Berri avec l'humoriste Coluche et Nuit d'ivresse de Bernard Nauer, notamment. Le défunt sera inhumé à Boufarik, sa ville natale.



Réalisateur d'exception



La scène cinématographique algérienne a perdu avec Mahmoud Zemmouri un réalisateur d’exception qui a marqué le septième art algérien de son empreinte avec des œuvres du répertoire de la comédie et du mélodrame. Natif de Boufarik, Mahmoud Zemmouri qui a passé la majeure partie de sa vie en France fut acteur, scénariste et réalisateur. Il a entamé sa carrière d'acteur en 1977 dans le film L'Autre France d'Ali Ghanem avant d'interpréter de nombreux rôles dans des productions françaises et étrangères pour le cinéma et la télévision. Il a également joué dans certains de ses films, dont 100% arabica (1997), L'honneur de la tribu (1993, adaptation du roman de Rachid Mimouni) et Blanc d'ébène (1992) de Cheikh Doukouré (1991). Comme cinéaste, il a réalisé Prends 10.000 balles et casse-toi (1981), Les folles années du twist (1986), De Hollywood à Tamanrasset (1991), L'honneur de la tribu (1993), 100% arabica (1997), Beur, blanc, rouge (2006), et Certifié Hallal (2015). L'immigration et les conditions sociales de la deuxième génération d'immigrés étaient les thèmes de prédilection des œuvres cinématographiques de Mahmoud Zemmouri.

Le défunt a également abordé avec courage et sans complaisance aucune d'autres sujets intéressant les Algériens en dépit des polémiques et des réactions suscitées.

La dépouille de Mahmoud Zemmouri, décédé hier dans un hôpital à Paris (France), sera rapatriée aujourd’hui pour être inhumée à Boufarik, a-t-on appris auprès de ses proches. (APS)