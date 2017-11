Dans la lucarne : Le derby dans la spirale des reports

Nombreux sont ceux qui n’ont pas ménagé la Ligue de football professionnel (LFP) de Mahfoud Kerbadj. Ils ont eu raison d’adopter une telle attitude, puisque le championnat national lors de l’exercice précédent ne s’est pas terminé dans les temps. En effet, prévu vers la fin du mois de mai, notre championnat ne s’est bouclé que le 14 juin 2016. On a alors trouvé cela scandaleux alors que ce n’est pas la faute au président de la LFP du fait qu’il a tenu à ce qu’il n’y ait pas de matches reportés pour n’importe quelle raison aussi justifiée soit-elle. On peut aujourd’hui prendre sa défense du fait que ce n’était pas de son ressort et qu’il ne pouvait agir autrement. Il a suivi et c’est lui qui a «trinqué» en fin de compte, il a été considéré comme l’unique responsable du retard subi dans la clôture de notre championnat national de Ligue1 dans les temps assignés au départ.

Là, on peut lui accorder des circonstances atténuantes, mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Durant le présent exercice, il est en train de se laisser faire presque ouvertement. Les choses ne semblent plus être sous son contrôle. Ce n’est pas lui, apparemment, qui tient les brides d’un football national, au niveau de son élite, qui semble aller plus vite que la musique pour lui. Un club s’est vu reporter quatre matches durant le même mois (octobre). Il a apuré un match contre l’USMH, mais le second contre le MCA, prévu normalement le mardi 7 novembre vient d’être remis à une date ultérieure. La raison exacte, personne ne la connaît pour le moment. On avance le 21 novembre alors que d’autres affirment le contraire. C'est-à-dire que ce derby se jouera après le vote des communales fixé au 23 novembre courant. Les observateurs sont vraiment dans le flou et ne comprennent plus rien. Il s’agit d’un simple match de championnat sans plus, même si certains sont en train de le «gonfler» démesurément. Certes, il s’agit d’un derby, mais qui ne mérite pas une telle publicité gratuite. Au fond, les deux équipes, en cas de victoire ne peuvent prendre que trois points. Le reste, ce ne sont que des élucubrations pour occuper la galerie. Face à ces atermoiements, beaucoup de supporters auraient voulu que ce derby du centre se joue à Bologhine afin de l’oublier et passer à autre chose. On a trop «cassé la tête» aux gens avec ce derby qui devient avec le temps, insipide et sans saveur. Il n’y a que les trois points qui comptent. Les «tifos», les supporters qui sont devenus supérieurs aux joueurs et autres ne suffisent pas pour relever le niveau du derby. Jouons le et laissons le championnat se poursuivre normalement. A cette allure, on voit mal comment l’USMA va jouer ses matches en retard contre le MCA, Biskra et Sétif. On avait reporté ce match, MCA-USMA, qui était prévu Le 14 octobre dernier sans raisons objectives qui tiennent la route. Presque un mois après ce report, il n’est pas encore programmé alors que le championnat est en train de se poursuivre le plus normalement. On en est à la 10e journée alors que le match MCA-USMA devait se jouer lors de la 6e journée. Pourquoi, on est en train d’agir de la sorte et pourquoi Kerbadj est en train de voir des «films cowboys spaghettis» qui se jouent devant ses yeux sans qu’il ne bouge le petit doigt. C'est-à-dire sans broncher. A ne rien comprendre. S’est-il résigné à son sort ? Aujourd’hui, on justifie le report par le fait que «l’herbe du 5 Juillet n’est pas assez haute». Il faudra attendre encore un peu. Il ne le sera que pour le 14 novembre et ce match amical contre la République centrafricaine. De plus, ils avancent que la nouvelle pelouse du stade du 5 Juillet ne peut supporter qu’on y joue deux matches dans un intervalle trop rapproché. Tout cela n’est que fantaisie et fuite en avant. Faites jouer ce match, il ne sera pas des différents des autres derbys qui se sont joués déjà à l’image de l’USMA-CRB, USMA, USMH, CRB-USMH, USMA-PAC ! D’ailleurs, ils étaient tous en faveur de l’USMA qui les a remportés dont le dernier contre le CRB à plate couture. Ne laisser plus les gens languir ! C’est un match comme les autres. Il a vraiment perdu de sa superbe depuis qu’on a commencé à en faire un objet de désir. Pourquoi veut-on fausser le championnat ? Pour quelle finalité ?

Hamid Gharbi