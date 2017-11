Ligue 1 (11e journée), NAHD - MCA : le 9 novembre au stade 20-août 1955

Le derby algérois NA Hussein-Dey - MC Alger comptant pour la 11e journée du championnat de Ligue 1 -de football se jouera le jeudi 9 novembre au stade du 20-août 1955 (16h00), a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Outre cette rencontre, le match Paradou AC-US Biskra est également programmé jeudi prochain au stade Omar-Hamadi (17h00), précise la même source. Deux belles affiches seront au menu de cette 11e journée : JS Kabylie-CR Belouizdad et USM Alger-CS Constantine, prévues le samedi 11 novembre. La 10e journée de la Ligue 1 se joue vendredi et samedi alors que les matchs ES Sétif-JS Kabylie et CR Belouizdad-MC Oran sont décalés au mardi 7 novembre.