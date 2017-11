USM Blida : Mustapha Sabaâ démissionne, Mouassa pressenti

L'entraîneur de l'USM Blida, Mustapha Sebaâ a annoncé sa démission, à l'issue de la nouvelle défaite de son équipe chez l'US Biskra (2-0) pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 de football, et qui laisse les Vert et Blanc à la dernière place du classement général, avec seulement deux points au compteur. Sebaâ avait pris les commandes techniques de l'USMB le 26 septembre dernier, en remplacement de Samir Boudjarane, qui avait jeté l'éponge une semaine plus tôt.

Boudjarane avait lui-même pris le train en marche, puisqu'il avait succédé à l'ancien Nahdiste, Farid Zemiti, qui avait démarré la saison avec le club blidéen, avant de rendre précocement le tablier. Le club phare de La Ville Des Roses n'a remporté aucune victoire depuis l'entame de la saison en cours et accuse actuellement cinq longueurs de retard sur l'avant-dernier, l'USM El Harrach, qui compte 7 points, tout en ayant un match en moins. Les Jeune et Noir ne joueront en effet que samedi, en recevant le NA Hussein Dey dans un chaud derby au stade de Mohammadia, et avec la possibilité de s'éloigner un peu plus de la zone rouge en cas de victoire.

Mouassa est pressenti pour reprendre du service à la tête de cette équipe qu’il ne connaît que trop bien.