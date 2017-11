Ligue 2, RC Kouba, Medjahed  : "Je relèverai le défi"

Le nouvel entraîneur du RC Kouba, Nabil Medjahed, a assuré ne pas craindre le défi qui l'attend, malgré la situation difficile que traverse le club qui occupe actuellement la dernière place du classement de la Ligue 2 Mobilis de football. "J'ai accepté de prendre en mains le RCK parce que je suis un entraîneur qui aime relever les défis. Le plus important est que toutes les personnes qui entourent l'équipe travaillent ensemble et dans la même direction pour atteindre nos objectifs", a déclaré Medjahed en conférence de presse vendredi, précisant qu'il prendra ses fonctions dimanche. Concernant l'éffectif de son équipe, l'ancien entraineur du CS Constantine qui n'a pas exclu d'introduire de jeunes joueurs, a estimé que le groupe est composé de joueurs talentueux capables d'enchainer les résultats positifs. "Le RCK qui a obtenu sa première victoire la semaine dernière n'occupe pas seul la dernière place. Je pense que les équipes du bas de tableau sont du même niveau et rien n'est encore joué. Nous allons essayer d'enchainer les résultats positifs pour améliorer la situation de l'équipe", a-t-il ajouté. Medjahed qui a déjà drivé l'équipe koubéene lors de la saison 2010-2011 a remplacé le Roumain Dan Angelescu qui avait été démis de ses fonctions après la défaite à domicile du RCK face à l'ASO Chlef (0-2) de la 7e journée de Ligue 2. Le RC Kouba occupe la dernière place du classement de la Ligue 2 avec 6 points, à égalité avec le CRB Ain El Fekroun a l'issue de la 9 journée.