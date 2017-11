JO-2018 : L'ACNO contre l'interdiction de participation de toute l'équipe russe pour dopage

L'Association des Comités nationaux olympiques (ACNO) a indiqué vendredi être contre les appels visant à interdire à tous les athlètes russes de participer aux jeux Olympiques 2018 à Pyeongchang, mettant en garde contre des interférences politiques dans le sport. Dans son compte-rendu final de la réunion de deux jours du congrès des comités nationaux olympiques à Prague, l'ACNO a souligné que la protection des athlètes propres restait une «priorité absolue. L'ACNO a exprimé sa «pleine confiance» dans les enquêtes en cours menées par les commissions Schmid et Oswald, sur des cas de dopage cités dans le rapport du juriste canadien Richard McLaren, qui a établi en juillet 2016 l'existence d'un dopage institutionnalisé en Russie. Les deux commissions Schmid et Oswald procèdent à de nouvelles analyses des tests effectués auprès de tous les athlètes russes aux JO-2014 de Sotchi pour voir s'il y a eu dopage (commission Oswald), et enquêtent aussi sur les manipulations d'échantillons (commission Schmid). Le Comité international olympique (CIO) tranchera en décembre quant à la participation des sportifs russes aux prochains jeux Olympiques d'hiver, prévus en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud), alors que des auditions sont toujours en cours dans cette affaire, pour «dopage institutionnalisé». L'enquête du CIO et les nombreuses auditions devraient être achevées fin novembre, ce qui permettra au mouvement olympique de prendre une décision au mois de décembre, ont indiqué samedi les participants au 6e Sommet olympique, réunis à Lausanne autour du président du CIO, Thomas Bach. Les participants au Sommet, dont plusieurs vice-présidents du CIO, des présidents de fédérations internationales et le président du Comité olympique russe, Alexander Zhukov, «ont été informés des dernières enquêtes, menées par les commissions Schmid et Oswald», indique le compte-rendu de ce sommet publié par le CIO. La décision devrait être prise lors de la prochaine réunion de la commission exécutive, prévue du 5 au 7 décembre.