Athlétisme : Le tanzanien Ismael Juma se tue dans un accident de la route

Le coureur de fond tanzanien, Ismael Juma, spécialiste du marathon et du semi-marathon, s'est tué à l'âge de 26 ans dans un accident de moto, a annoncé vendredi la Fédération tanzanienne d'athlétisme. Juma, qui était un espoir de médaille pour son pays aux jeux du Commonwealth en avril prochain en Australie, a heurté un poids lourd de face et a été tué sur le coup alors qu'il se dirigeait vers la ville d'Arusha (nord). «L'athlétisme tanzanien a perdu l'un de ses meilleurs coureurs de fond», a regretté Wilhelm Gidabuday, secrétaire général de la Fédération tanzanienne. «Ismael était l'un des 19 athlètes sélectionnés pour commencer à s'entraîner dans quelques jours en vue des jeux du Commonwealth en Australie». Ismael Juma devait participer au semi-marathon de New Delhi le 19 novembre. Il détient le record national de la distance en 59 minutes et 30 secondes. Il avait notamment pris la 9e place aux Mondiaux de cross en 2015 à Pékin.