Escrime? Coupe du Monde de sabre masculin : Nassim BErnaoui (entraîneur national) : «L'étape d'Alger sera bénéfique »

L’entraîneur de la sélection algérienne de sabre, Nassim Bernaoui a estimé vendredi que l'étape de la Coupe du Monde-2017 de sabre masculin qui se déroule à Alger, est «une très bonne opportunité» pour les escrimeurs locaux de se mesurer au gotha mondial présent à cette première manche du grand circuit mondial de la Fédération internationale d'escrime (FIE). «C'est une compétition sans pression pour nos athlètes sélectionnés à cette étape et dont quatre sont des juniors. On leur a demandé tout simplement de jouer sans complexe, il est vrai contre des adversaires seniors ou le niveau dans cette catégorie est supérieur», a déclaré à l'APS, l'entraîneur national. En effet, l'apprentissage des escrimeurs algériens a été très difficile, puisque le chemin des cinq engagés dans l'épreuve individuelle qui a débuté vendredi matin, au pavillon S du Palais des expositions des Pins-Maritimes (Safex) d'Alger, s'est arrêté à la phase de poule qui a regroupé 130 sabreurs représentants 27 pays. Le meilleur algérien, Zineddine Heroui, a échoué à une place de la qualification au tableau 128 en se classant à la 113e place. Ses coéquipiers, Hamza Adel Kasdi, Anis Mairi, Akram Bounabi et Acyl Maaziz ont terminé respectivement, à la 119e, 122e, 125e et 127e places. «La difficulté de la tache de nos athlètes s'est confirmée sur l'aire de touche. La sensation d'affronter des adversaires d'un autre niveau est aussi un facteur qui a joué en défaveur de nos escrimeurs, qui pour une première non pas démérité, mais ça leur a permis de se mettre à jour et confirmer qu'un match chez les seniors n'est pas facile à gagner», a souligné Bernaoui, tout en saluant les efforts des uns et des autres durant leur parties. Sur les 130 escrimeurs engagés dans la compétition dont certains champions olympiques et d'Europe, 114 ont pris part à la phase de poule, alors que les seize autres ont été exemptés, en raison de leur classement mondial. À la fin de cette phase, un classement a été établi pour désigner les escrimeurs qui forment le tableau 128. Le staff technique national devra maintenant choisir parmi les cinq escrimeurs les trois (plus un remplaçant) qui auront la chance de défendre les couleurs nationales dans le concours par équipes, prévu dimanche, avec la participation des représentants de 18 nations. Selon les règlements techniques en vigueur de la FIE, chaque nation doit inscrire pour le tournoi par équipes, trois athlètes et un remplaçant. Moins que cela, il ne sera permis à aucune nation d'y prendre part à la compétition. «Il faut savoir que les escrimeurs qu'on a sélectionné pour cette étape du mondial sont les meilleurs. Ils dominent les compétitions nationales, en animant à chaque fois, les finales du championnat et de la Coupe. Il sont encore jeunes (juniors) et ont besoin de ce genre de compétition pour progresser», a expliqué le coach national, tout en rappelant que les juniors algériens avaient remporté l'étape d'Algérie de la précédente Coupe du Monde organisée en Algérie, et d'ailleurs Akram Bounabi et Zineddine Heroui étaient dans l'équipe sacrée. «Nos escrimeurs doivent augmenter le volume du travail quotidien et se recycler à chaque fois, car notre discipline évolue vite. C'est en se basant sur cette ligne de conduite qu'on peut espérer un jour arriver au niveau mondial, en passant par une illustration africaine», a conclu

