Lille : Yassine Benzia soutienT Marcelo Bielsa

L'international algérien de Lille,Yassine Benzia, a défendu son entraîneur argentin, Marcelo Bielsa, très critiqué en raison des résultats négatifs enregistrés par le 19e au classement du championnat de France de Ligue-1 de football. "Depuis que je joue au football, je n'ai jamais vu un entraineur aussi précis et pointilleux que Marcelo Bielsa, a affirmé Benzia vendredi en conférence de presse. «Il est réputé mondialement. On est tous à 100% derrière lui, même si les résultats ne sont pas encore là», a poursuivi le milieu offensif du Losc. Benzia, interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, s'est montré catégorique : «Grâce à Marcelo Bielsa, chaque jour nous évoluons footballistiquement et humainement. Le patron de l'équipe, c'est le coach», a-t-il conclu. Lille qui n'a gagné qu'un seul match en Ligue-1 cette saison, n'a pas le droit à l'erreur sur le terrain de la lanterne rouge Metz dimanche (17h00) en match comptant pour la 12e journée du championnat. Benzia ne figure pas dans la liste des 23 convoqués par le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Rabah Madjer pour les matchs contre le Nigeria du 10 novembre à Constantine pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires du

Mondial-2018 et face à la République centrafricaine en amical le

14 novembre au stade 5-Juillet.