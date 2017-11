SS Naples : Ghoulam opéré avec succès

Le latéral gauche international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam a été «opéré avec succès, vendredi à Rome», pour la reconstruction du ligament croisé frontal droit, qu'il s'était rompu 48 heures plus tôt contre les Anglais de Manchester City, en Ligue des champions, a annoncé le club de Série «A». «Faouzi Ghoulam a été opéré ce matin (vendredi, ndlr) par le professeur Mariani, à Villa Stuart (Rome), pour la reconstruction du ligament croisé frontal droit» a indiqué Naples dans un bref communiqué, en précisant que «l'intervention a été un succès» et que Ghoulam pourra «reprendre le travail avec le groupe, au plus tôt, dans 90 jours». L'ancien Stéphanois s'était gravement blessé au genou, après une demi-heure de jeu mercredi, lors de la défaite de son équipe face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions. Ce qui peut être considéré comme un vrai coup dur pour Naples, car selon son entraîneur, Maurizio Sarri : «Ghoulam est l'un des meilleurs latéraux d'Europe». En club, Ghoulam pourrait être remplacé par l'actuel latéral droit, Hysaj, alors que son remplaçant habituel, Maggio, assurera le travail à droite. Sarri pourrait également installer à gauche le Portugais, Mario Rui, qui joue très peu depuis un an et demi, entre l'AS Rome et Naples. Dans les deux cas, le 11 de départ napolitain sera considérablement affaibli. Ghoulam devrait rater cependant les deux prochains matchs de sélection algérienne, respectivement contre le Nigeria (le 10 novembre à Constantine) dans le cadre des qualifications au Mondial-2018, et face à la République centrafricaine, en amical, le 14 du même mois à Alger. Auteur d'un excellent début de saison avec l'actuel leader du championnat d'Italie, Ghoulam sera éloigné des terrains pendant au moins trois mois.