Ligue 1-Mobilis (10e journée), USMH 0 – NAHD 0 : Rien à signaler

Le stade du 1er-Novembre de Mohammadia a rouvert ses portes hier à l’occasion du derby USMH-NAHD. Un derby qui n’a pas du tout tenu ses promesses, malgré la présence d’un nombreux public composé par les fans des deux équipes.

D’ailleurs, le score vierge à l’issue du coup de sifflet final du referee Bouzerar, est la preuve qu’il n’y avait pas vraiment de quoi se réjouir en assistant à cette rencontre, qui a été par moment assez ennuyeuse. Les Harrachis espéraient profiter de l’apport de leur public et de l’avantage du terrain pour arracher leur seconde victoire de la saison et prouver ainsi que l’équipe banlieusarde amorce l’opération redressement. Mais, rien n’y fit malgré le bon vouloir et la détermination des camarades de Khelili. En face, un adversaire bien en place, qui a entamé la partie sans trop se poser de questions et à son avantage. Les Sang et Or avait même l’opportunité d’ouvrir la marque dès la première minute de jeu, lorsque tour à tour, Ardji puis Chouiter bien placés pourtant et sur la même action, ne sont pas parvenus à mettre la balle au fond des filets de Mazouzi, qui s’impose avec brio. A son tour Allati échouera alors qu’il avait une balle de but au bout du pied dans la surface de réparation. Sa frappe s’en va mourir dans les décors (5’). Le Nasria venait de manquer le break. Il n’a pas su saisir sa chance. Il domine la première période, sans réussir à matérialiser les occasions qu’il s’est procurées, à l’image de celles de Zeghnoun (32’). Parce qu’il a bien eu d’autres lors du premier half. Les Harrachis bien en place, ont tenu bon. Ils ont laissé passer l’orage pour ensuite parvenir à équilibrer quelque peu le jeu. D’ailleurs, ils présentent un meilleur visage en seconde période où leur jeu collectif été meilleur, notamment en écartant le jeu sur les flancs. Ils ont poussé les Husseindéens à se retrancher dans leur camp. Mellel était tout prêt d’ouvrir la marque, n’était l’intervention impeccable et énergique de Khacef, qui a détourné le ballon, qui se dirigeait droit dans la cage de Mazouzi, en corner (61’). El-Harrach pousse avec Hadj Bouguèche, Benaldjia, Daoud et Banouh, mais l’inefficacité était au rendez-vous. En soit, un match tout juste moyen qui n’a pas répondu aux attentes du public présent. Encore un match nul pour le NAHD qui doit réapprendre à gagner et qui frôle dangereusement avec la zone des relégables. Pour sa part, l’USMH s’améliore certes de match en match sur le plan du jeu, mais elle devra faire beaucoup mieux à l’avenir, pour espérer s’extirper de la zone rouge et sauver sa saison. A noter que le défenseur nahdiste Oukil a été contraint de quitter le terrain blessé dès la 32’ de jeu.

Mohamed-Amine Azzouz