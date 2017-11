Ligue1 (10e journée) : Le MC Alger arrive

Cette 10e journée de la Ligue1 a été très disputée en étant globalement assez conforme à la logique avec des surprises assez acceptables. Au stade de Bologhine, le stade était plein très tôt même si le match ne devait commencer qu'à16h.

Les présents avaient vécu un match des plus relevés. Il a été à la hauteur des espérances des fans locaux et du Paradou.. Il faut dire que les supporters ne se sont pas ennuyés. Les poulains de Casoni ont ouvert la marque suite à un coup franc bien exécuté par Hachoud et transformé imparablement par Balegh (22'). Puis, sur un coup franc également de Derrardja, le MCA portera la marque à 2à0. Les protégés de José Maria parviendront dans le dernier quart d'heure à réduire la marque (77’). Depuis, cette réalisation, les mouloudéens reculèrent un peu tout en jouant le résultat. Malgré une pression terrible des Pacistes qui auraient pu leur permettre de revenir au score, les camarades de Chaâl ont tenu bon. Les visiteurs terminèrent très fort, mais sans parvenir à rétablir l'équilibre. Certes, ils ont été secoués dans le dernier quart d'heure, mais ils ont bien résisté. Une victoire méritée, la troisième d'affilée. Ce qui leur permet de se hisser à la troisième place provisoire au classement général avec 15 points. Une spectaculaire remontée qui revoit à la hausse les ambitions mouloudéennes.

Au stade Imam-Lyes de Médéa, le club local a confirmé sa force devant les "grosses pointures". Cette fois-ci, ce sont les Usmistes qui l'ont vérifié à leurs dépens. Ils étaient menés au score, but de Baouche (55’), avant que le gardien Chiker ne marque un "auto goal". Ce fut assez laborieux pour les Rouge et Noir. Ils ont failli encaisser leur deuxième revers de la saison après celui essuyé devant les Abassis dans leur fief. Les camarades de Zemmamouche s'en sont sortis à bon compte et ont empoché un précieux point. Les Médéens sont sur une longue série sans défaite.

A Sidi Bel Abbès, l'équipe locale n’est pas arrivée à gagner. Sa défaite devant le PAC par (1à0) l'a placée dans une "spirale" de contre-performances. Cette fois-ci, ce sont les gars de Tadjenanet qui leur ont imposé le point du nul. Pourtant, très tôt, les gars de la Mekerra trouvent la voie des filets grâce à un super essai de Bouguelmouna qui est parti dans le dos de la défense adverse avant de battre tranquillement le gardien du DRBT litim. Les visiteurs n'abdiquent et parviendront par égaliser suite à une tête d’Attouche, un jeune aux "dents longues".

A Biskra, l'équipe locale est parvenue à remporter une victoire, à domicile, que toute la ville attendait depuis longtemps. Un succès net et sans bavures surtout sur le score de 2à0 sur des buts de Larabi et Okbi. Notons que l'USBiskra a déjà gagné, mais à l'extérieur devant l'OMédéa par la plus petite des marges. Par ce résultat, l'USB a effectué une remontée assez nette. En quatre matches, on a scoré à neuf reprises. Ce qui est très acceptable

H. G.

Résultats



US Biskra - USM Blida 2-0

Olympique Médéa - USM Alger 1-1

MC Alger - Paradou AC 2-1

USM Bel-Abbès - DRB Tadjenanet 1-1