Le Coin du copiste : « Femmes d’Alger dans leur appartement » version arabe

Beaucoup d’intellectuels et universitaires établis en France n’ont pas manqué l’occasion de participer à la 22e édition du Salon international du livre d’Alger. Certains n’ont pas revu l’Algérie depuis plusieurs décennies, mais compte tenu de la notoriété outre-Méditerranée de notre Salon du livre, qui permet d’afficher au public les nouvelles productions —que l’on souhaite toutefois après la manifestation voir distribuées dans les librairies du pays, sinon au moins dans les grandes villes—, on n’hésite pas une seule seconde de faire le déplacement. C’est donc l’opportunité inespérée de revoir du monde et de faire des rencontres et carrément de faire d’inoubliables retrouvailles. Donc des nouveautés, côté littéraire, en qualité, ce qui fait plaisir, et d’autres de facture qui laisse parfois à désirer dans le contenu ou la présentation, ce qui n’empêche pas les visiteurs de se déplacer à chaque nouvelle édition en masse, étant donné le nombre de maisons d’édition algériennes et étrangères et les livres scolaires ou universitaires. Sans conteste, apprendre que les centres nationaux du livre (CNL) français et algérien ont organisé une vente-dédicace avec, pour la première fois, la traduction en langue arabe de l’œuvre d’Assia Djebar Femmes d’Alger dans leur appartement, un livre écrit sous la forme d’un recueil de nouvelles, a de quoi nous réjouir amplement, d’autant que la rencontre a lieu en présence de la fille de l’écrivaine aujourd’hui disparue. Cette première traduction, que nous devons aux éditions «Hibr», peut donner l’exemple à d’autres éditeurs et éditrices, et pourquoi pas en langue amazighe comme cela s’est fait avec d’autres auteurs. Pour la petite histoire, le site que nous avons consulté nous informe que: « Dix traducteurs ont été sélectionnés pour participer à ce projet de coopération algéro-française. Écrivaine consacrée, grande voix de l’émancipation des femmes, Assia Djebar est considérée comme l’un des écrivains les plus influents de sa génération. Son œuvre imposante a été traduite dans le monde entier. Le roman susmentionné s’est inspiré de l’œuvre éponyme du peintre Delacroix, qui s’est introduit, en 1832, dans l’intimité des femmes d’Alger. Assia Djebar a proposé en 1980, soit presque un siècle et demi plus tard, un recueil de nouvelles qui raconte le vécu, la difficulté d’être, la révolte et la soumission… et l’éternelle condition des femmes. » Quand on songe qu’il existe un plurilinguisme en Algérie pratiqué dans les parlers et les écrits, on se dit tout bonnement pourquoi ne pas faire des traductions pour cibler plusieurs lectorats et faire avancer ainsi le savoir et la connaissance que véhiculent les romans et autres genres littéraires ?

L. Graba