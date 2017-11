Le genre Malouf de Constantine : un musée dédié à Mohamed-Taher Fergani

Un musée dédié au maître du malouf, Hadj Mohamed- Taher Fergani a été ouvert jeudi soir au deuxième étage du Palais de la culture "Mohamed-Laid-Al-Khalifa" de Constantine. Retraçant les principales séquences du parcours artistique de Hadj Fergani, ce musée contient des centaines de photos du défunt, plusieurs instruments musicaux qu’il utilisait, ses disques et enregistrements, certaines de ses affaires personnelles et les attestations d’honneur et trophées qui lui ont été décernés tout le long de son parcours. Ce musée comprend également "un pavillon d’honneur" orné du violon cher à El Hadj Fergani, la médaille de l'ordre de mérite national "Achir" que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lui avait décerné et une lettre signée par le chef de l’Etat en signe de reconnaissance pour sa contribution pendant sept décennies dans le domaine artistique au service de la chanson andalouse. Les portes de ce nouvel espace demeureront ouvertes pour les férus du Malouf et de Hadj Fergani en particulier, a souligné le directeur de la Culture, Zitouni Aribi, affirmant que ce musée retrace pour les futures générations le parcours du rossignol de l’antique Cirta. L’ouverture de ce musée est "un signe de reconnaissance au maître du malouf, considéré comme l’un des principaux repères de la musique algérienne ayant consacré toute sa vie au service de la chanson andalouse dans son genre malouf en particulier", a souligné le responsable, qui est revenu sur les multiples contributions du défunt. La cérémonie d’ouverture, qui s'est tenue en présence des autorités locales, a été marquée par la présentation d’un documentaire retraçant la vie artistique de Mohamed Taher Fergani, le monument de la chanson malouf et de la culture algérienne intitulé "Les grands qui ne meurent pas" du réalisateur Ali Aissaoui. De son vrai nom Regani, Mohamed-Tahar est né le 9 mai 1928 à Constantine dans une famille de musiciens. Son père, Cheikh Hamou Fergani (1884-1972) était un chanteur et compositeur réputé du genre hawzi.