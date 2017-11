M. Abdelkader Bendaâmache, chercheur en patrimoine : « un art au sens propre »

Quelles sont vos impressions sur ce débat, premier du genre, autour du Melhoun au SILA ?

Je suis heureux d’être présent ici ainsi que pour le choix de cette thématique. Le débat nous a permis de parler du Melhoun, un art au sens propre du terme, qui a rapporté toute la connaissance de l’Histoire de l’Algérie. Le poète du Melhoun a « écrit » l'Histoire à travers des mots simples, et avec une fidélité exceptionnelle. Sa verve poétique arrive facilement au cœur des gens. J'étais ravi par la présence du public à ce débat. Je ne m'attendais pas à voir un public aussi nombreux. J’espère que le SILA nous donnera l’occasion l’année prochaine pour faire autre chose, mais toujours dans le domaine du Melhoun. Nous remercions les organisateurs de nous avoir donné l’opportunité de parler du Melhoun au sein du SILA dans les mêmes conditions que les autres genres littéraires.



C’était l’occasion également de distribuer le septième numéro de la revue du Festival de la poésie Melhoun…

Nous activons sur le terrain à travers le Festival national de la poésie Melhoun Sidi Lakhdar Benkhlouf. Le numéro 7 de cette revue a été diffusé au niveau national.

Peut-on dire que Lakhdar Benkhlouf est le père fondateur de l’école du Melhoun ?

Le Melhoun, c’est Sidi Lakhdar Benkhlouf au XVIe siècle. C’est lui qui a jeté les premières bases, inventé les articulations, les modes et la métrique à l’intérieur avec des normes. Il a vécu 125 ans, beaucoup voyagé, profondément étudié, appris le Coran à l’âge de 11 ans, fait des études supérieures. Il nous a apporté ce genre dans le but de l'expansion de l’Islam. Il a écrit sur le prophète Mohamed (QSSSL), il a écrit sur toutes les questions de la société, a même parlé de Djafr (la prédiction), il n’a pas prévu l’avenir, a juste constaté, comme l’a fait Ibn-Khaldoun. C'était un constat de sociologue. Il était aussi historien à sa manière en rapportant tous les événements de l’époque. Il avait rapporté tout ce qui s’était passé durant l’avènement de l’Islam.

Voilà une source de référence exceptionnelle, parce qu’il était allé s’abreuver de tous les écrits qui existaient à son époque. Il avait fouillé, appris, analysé et résumé, immortalisé toutes ses connaissances dans des poèmes. Il avait été aussi le guerrier, avait combattu les Espagnols comme rapporté dans le poème « Qissat Mizaghrane maâloula ».

Entretien réalisé par K. B.