Rencontre autour du Melhoun au SILA : Bientôt un dictionnaire des poètes du Maghreb

Mélodieux de par sa verve poétique et éblouissante, et son contenu historique anthropologique, le Melhoun ne cesse d’éblouir les amoureux de la poésie.

Le 22e SILA a consacré une tribune à cette expression populaire, jeudi, avec deux conférenciers connaisseurs de cet art, Abdelkader Bendaâmache, commissaire du Festival national de la poésie Melhoun Sidi Lakhdar Benkhlouf (Mostaganem), et Amine Delai, auteur et chercheur au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d'Oran. Le Melhoun, patrimoine culturel immatériel datant de plus de cinq siècles, est le fruit de l’évolution et du changement de la langue parlée au Maghreb avec l’avènement des Arabes, selon Amine Delai. Il a précisé que la poésie populaire est présente dans différents genres musicaux algériens. Le Melhoun exige, selon lui, des recherches poussées, en ce sens qu'il faut parfois solliciter la sagesse des chioukhs pour décrypter ses sens.

Amine Delai a brièvement rappelé les deux sources qui ont contribué à la naissance du Melhoun, à savoir le diwane d’Aboubakr Ibn Guezmane, poète du zajel d’Andalousie, à l’époque des Almoravides, ainsi que l’apport de la tribu des Banou Hillal qui ont arabisé le Maghreb entre le XIe et le XIIe siècles, avant d’atteindre la maturité au XVIe siècle grâce au grand travail effectué par Sidi Lakhdar Benkhlouf. Le conférencier a déploré l’absence d’efforts constitutionnels pour la préservation du Melhoun tout en encourageant les efforts individuels des passionnés de cet art.

«La préservation du Melhoun passe par la collecte des manuscrits, la publication des textes et l’édition, comme le font nos voisins », a-t-il souligné. Amine Delai a annoncé la publication, dans quatre mois, par le CRASC du « dictionnaire des poètes Melhoun du Maghreb » afin de faciliter la tâche des chercheurs et la vulgarisation du Melhoun. « Ce dictionnaire devrait répondre à beaucoup de questions : qui sont nos poètes populaires ? Quelles sont leurs œuvres ? Où est-ce qu’on peut trouver ces q’cids ? », a-t-il expliqué.

Le deuxième projet est la création d’une base de données sur le Melhoun sur la toile afin de « se mettre au diapason des avancées technologiques et de permettre à un large public d’accéder à cette poésie». Le troisième projet est un travail sur la langue du Melhoun.

« Si on continue de la sorte, il sera incompréhensible pour nos enfants, il faut le rendre accessible à tous les Algériens », a-t-il préconisé.

Kader Bentounès