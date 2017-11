Grand angle : Se préparer à l’autre bataille

Au fil des batailles qui lui ont été livrées par les forces gouvernementales appuyées par leurs alliés respectifs, le groupe terroriste autoproclamé Etat Islamique (EI/ Daech) a vu ses prétentions d’instaurer le califat qu’il avait proclamé en 2014 en Irak et en Syrie se dissiper. Trois ans après et au prix d’une guerre sans merci, le groupe a perdu les dernières villes qu'il contrôlait en Irak et en Syrie dont Deir ez-Zor. Le groupe terroriste se retrouve désormais acculé dans un réduit désertique entre ces deux pays. « Deir ez-Zor représente la phase finale dans l'élimination totale de Daech», s’est félicité le haut commandement de l'armée syrienne dans un communiqué. Selon la coalition internationale, environ 1.500 terroristes sont encore présents dans cette zone désertique entre l'Irak et la Syrie, qui devrait être le théâtre de la «dernière grande bataille» contre le groupe. Reste que ces victoires remportées sur le terrain militaire sont loin de signifier l’éradication définitive de la menace que représente Daech. «Il y a hélas peu de doutes que l'EI, ou quelque chose de similaire, survivra à la campagne mondiale lancée contre lui» estime dans un rapport intitulé «Au-delà du califat», Richard Barrett, expert au sein du Soufan Group. Pour Colin P. Clarke, expert au sein du groupe de réflexion Rand Corp, les revers militaires «forcent l'EI à changer de stratégies et de tactiques, mais c'est quelque chose à quoi il s'est préparé activement. En résumé, il va passer d'une organisation insurgée à un groupe terroriste». Ces dangers n’ont pas échappé à ceux qui sont en charge de la lutte contre ce fléau transnational. «La menace terroriste reste forte dans beaucoup de régions du monde « avait souligné le ministre des Affaires étrangères, Messahel, dans son allocution à l’ouverture de la première réunion plénière du groupe de travail Afrique de l’Ouest du Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Pis le terrorisme tend à se propager et gagne des régions où il n’était pas présent. D’autant que le retour des combattants étrangers dans leur pays constitue un facteur aggravant de cette menace. En fait tant que le processus de radicalisation qui mène au passage à l’acte n’a pas été interrompu et que les réponses adaptées pour se faire n’ont pas encore été trouvées, force est de craindre que la communauté internationale et les pays seront toujours exposés au risque et que pour l’heure la seule riposte possible est celle qui consiste à redoubler de vigilance. Une bataille de tous les jours à laquelle il faut se préparer et qu’il est, surtout, impératif de remporter.

Nadia K.