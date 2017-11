Pour soutenir sa monnaie : La Russie va augmenter ses achats de devises étrangères

Russie va acheter pour 122,8 milliards de roubles (2,1 milliards de dollars) de devises étrangères sur le marché domestique entre le 8 novembre et le 6 décembre 2017 pour maintenir le rouble, a annoncé vendredi le ministère russe des Finances.

Il s’agit d’une augmentation de 60% par rapport au volume d’achat de devises étrangères de 76 milliards de roubles (1,3 milliard de dollars) enregistré entre le 6 octobre et le 7 novembre, selon le ministère. Les achats quotidiens augmenteront à 5,8 milliards de roubles (98,9 millions de dollars) par rapport à 3,5 milliards de roubles (59,7 millions de dollars), a indiqué le ministère dans un communiqué.

En utilisant les recettes supplémentaires générées par les exportations de pétrole et de gaz, le ministère a commencé à acheter des devises étrangères sur le marché domestique en février afin de minimiser l’impact des prix volatiles du pétrole sur le taux de change du rouble.

Les recettes supplémentaires issues des exportations de pétrole et de gaz, en plus des revenus mentionnés dans le budget de l’Etat, ont été estimées à 125,8 milliards de roubles (2,14 milliards de dollars) en novembre, a fait savoir le ministère. Le ministère des Finances achète des devises étrangères via la banque centrale lors de sessions d’achat à la bourse de Moscou.