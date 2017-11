Pétrole : Le Brent achève à 61,21 dollars

Les cours du pétrole montaient vendredi dernier en fin d’échanges européens toujours soutenus par la perspective d’une prolongation d’un accord engageant l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et quelques autres gros producteurs à limiter leurs extractions d’or noir. En fin de journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 61,21 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 59 cents par rapport à la clôture de jeudi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de décembre gagnait 43 cents à 54,97 dollars. «Les cours ont dépassé les 60 dollars à Londres avec l’espoir d’un renouvellement de l’accord de l’Opep et d’une baisse des réserves américaines», ont résumé les analystes. Le Département américain de l’Energie (DoE) a fait état mercredi d’une baisse des réserves de brut mais aussi d’essence et de produits distillés aux Etats-Unis. L’Opep s’est engagée avec d’autres producteurs dont la Russie à restreindre sa production pour limiter l’offre d’or noir et soutenir les prix. L’accord court actuellement jusque mars 2018. Les marchés ont vu l’annonce jeudi par l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial, d’une hausse de ses tarifs vers l’Asie comme un nouveau signe du rééquilibrage du marché. Le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, s’est rendu en Arabie saoudite, et les deux figures de proue de l’accord ont réaffirmé leur dévouement au rééquilibrage des marchés. «Le ministre saoudien de l’Energie (Khaled al-Faleh) a décrit le respect des objectifs de production comme ‘‘excellent’’, et son homologue russe a fait de son mieux pour assurer que l’accord serait reconduit au-delà de mars 2018», a commenté un expert. «En plus de l’Arabie saoudite et de la Russie, l’Iraq a aussi une nouvelle fois confirmé être en faveur d’une prolongation de l’accord, ajoutant ainsi une voix de poids dans cette direction», a indiqué un analyste.