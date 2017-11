Entrepreneuriat féminin : une place très faible

La place de la femme entrepreneur en Algérie est très faible. Dans l’entreprise, elle ne représente que 16%. Mais, elle s’affirme depuis quelques années comme un élément incontournable de l’échiquier économique du pays. C’est ce qu’a indiqué, la présidente de l’association des femmes algériennes cheffes d’entreprises (SEVE), Mme Nanâa Ouanani. S’exprimant, hier en marge de lancement du premier STEM Road Show en Algérie, elle a souligné que «la femme, chez nous va de l’avant dans des activités qui sont généralement occupées par l’homme. Ceci, montre qu’elle peut relever les défis, s’imposer dans le monde de l’entrepreneuriat et participer efficacement dans la croissance de l’économie nationale ».

Cet événement est organisé dans le cadre du programme GPP (Global parteners project) en partenariat avec SEVE, dit-elle. Il a notamment pour objectif de solliciter les femmes d’aller vers les STEM (Science, technologie, engineering et mathématiques), dont le nombre est trop faible, et de donner la parole aux femmes entrepreneurs afin de présenter leur business, leur parcours et leur expérience de managers.

Tout en insistant à cet effet sur la nécessité d’augmenter le nombre des femmes entrepreneurs et cela à travers l’organisation des campagnes de sensibilisation, des tables rondes et des séminaires. Rappelant que selon les données du Centre national du registre du commerce (CNRC), à fin février 2017, l’Algérie comptait 143.010 femmes d’affaires contre 116.474 à fin 2012. Cette population englobe les femmes commerçantes inscrites en tant que gérantes d’entreprise (personnes morales) qui représentent 6% du nombre total des gérants d’entreprises (hommes et femmes), ainsi que les femmes commerçantes-personnes physiques dont le nombre correspond à 8% du total des opérateurs économiques-personnes physiques.

De son côté, Mme Chahrazad Saadi, coordinatrice projet GPP Algérie, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce premier atelier en Algérie, indiquant que ce programme STEM constituera une occasion idoine pour positionner la femme sur le marché international, car notre pays est en train d’aller vers la transition économique et vers l’exportation hors hydrocarbure : «Les STEM sont très porteuses et il y a beaucoup de potentiel à valoriser», a-t-elle dit, avant d’ajouter qu’à travers le projet GPP on veut créer une cartographie de femmes algérienne dans les STEM, accompagner par la formation, le conseil et le montoring, promouvoir ces entreprises et startups à l’international.

Lors de cette journée, trois panels ont été organisé à cette occasion : sur l’éco-system de l’entrepreneuriat STEM dans la région Mena et sur le rôle des associations dans le développement des projets STEM ainsi que sur le rôle de la recherche scientifique dans le développement des investissements STEM. Intervenant lors de l’ouverture travaux de cette journée, Fatima Giulliano, chef de projet GPP, a fait une brève présentation sur le projet STEM, indiquant que l’autonomisation des femmes à travers ce projet peut les aider à trouver un positionnement plus fort dans cette vague numérique et conduire le changement économique et social.

«Le groupe de travail STEM du projet de partenariat MENA a convenu de suivre trois piliers comme base de travail mutuel : modifier le modèle, motiver pour les travaux STEM, surmonter les barrières culturelle, promouvoir l’entrepreneuriat dans les STEM », a-t-elle souligné.

M. A. Z.