Regard : Quand le danger moral guette les jeunes

La toxicomanie prend, de plus en plus, chez nous, des proportions alarmantes. On ne cache plus son mal, enraciné, au point de se transformer en addiction qui résiste aux cures de désintoxication, aux conseils précieux des parents et même aux regards indiscrets des voisins et de l’entourage, qui en disent long. En effet, ce fléau gagne du terrain pour concerner tous les milieux sociaux et intellectuels, sans distinction aucune. Les drogues, sous toutes leurs formes, envahissent nos quartiers, nos lieux de travail et nos écoles. Malgré la vigilance des services des douanes et de sécurité, confirmée par les quantités énormes saisies et les personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogue mises hors d’état de nuire, s’adonner aux psychotropes ne recule devant rien, pour tenter des écoliers et des enfants et même des filles qui se

« rebellent » contre les traditions, les bonnes mœurs et l’ordre social. Aujourd’hui, sombrer dans la drogue est devenu une véritable menace pour beaucoup de jeunes chez qui celle-ci n’a plus de secret. Il suffit peut-être de savoir que le nombre de consommateurs régulier, comme l’attestent les chiffres inquiétants de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, dénote l’ampleur de ce problème. Pis encore, des enfants, à peine sortis de leur coquille, s’adonnent à la drogue, de plus en plus banalisée. La sonnette d’alarme est tirée par l’Office, les psychologues, les éducateurs et les associations de protection des enfants et des jeunes, unanimes à plaider en faveur d’un durcissement des mesures à l’encontre des vendeurs de ce poison qui se font des pactoles sur le dos de malheureux enfants et jeunes, très souvent déprimés et victimes des circonstances. Des substances dangereuses sont écoulées sur le marché, encourageant la dépendance à ces dernières très connues dans les milieux de jeunes, représentant un grand danger pour leur santé. Aujourd’hui, on ne le répétera jamais assez, seules la prévention et la communication régulière sont à même de sauver nos jeunes du danger moral.

Samia D.