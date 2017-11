Grand Prix International de la ville d’Alger : Benyoucef grand vainqueur

C’est hier à Rouiba qu’a prix fin le Grand prix international d’Alger de cyclisme, qui dans l’ensemble a été réussi, grâce aux efforts fournis par le président de la Ligue algéroise, Messaoud Daoud. Le président de la fédération algérienne de cyclisme, Mabrouk Kerboua, était présent sur les lieux.

Par ailleurs, c’est le coureur du Groupe sportif des pétroliers (GSP) qui a été sacré vainqueur hier du Grand prix international cycliste de la ville d’Alger à l’issue de la 4e et dernière étape de l’épreuve, avec le circuit fermé Rouiba-Rouiba. La distance prévue initialement était de 112,5 km, soit cinq tours du circuit préconisé. La distance d’un tour équivaut à 22,5 km. Finalement les organisateurs l’ont réduite d’un tour pour une distance global de 90 km. La stratégie mise en place par le staff du GSP a été payante. Benyoucef a réussi au terme de la 4e et dernière étape à préserver le maillot jaune remporté jeudi à l’issue de l’étape Birtouta-Birtouta. C’est le grand vainqueur du Grand prix international de la ville d’Alger de cyclisme. Le GSP a placé trois de ses coureurs sur le podium en individuel respectivement Benyoucef donc (1er), Hamza Yacine (2e) et Ismail Lalouchi. Le GSP a remporté aussi la première place par équipe. Les maillots vert du meilleur sprinteur et blanc du meilleur espoir du Grand prix ont été décernés à Hamza Yacine (GSP).

Le maillot à pois récompensant le meilleur grimpeur de cette compétition est revenu à Abderaouf Ben Gayou de l’équipe blidéenne LABC. Le prix du jury qui décerne le maillot rouge de la combativité a été octroyé exceptionnellement à deux coureurs. Il s’agit de Mahdi Hamza (GSP) et Oleksander Halovach d’Al Nasr (Emirats arabes unis). Enfin, la LAC a organisé hier en soirée, à l’hôtel Mazafran de Zéralda, la cérémonie de clôture avec remise des prix et animation artistique. Les cyclistes du moment, ainsi que certains anciens à l’image de Tahar Lagab et Belkacem Chibane ont eu du plaisir à se retrouver en la circonstance.



4e et dernière étape Rouiba-Rouiba (circuit fermé, 90 km) :

Yacine Hamza s’impose avec brio



La course d’hier (Rouiba-Rouiba), soit la dernière du cette compétition organisée par la Ligue algéroise de cyclisme (LAC), présidé par Messaoud Daoud, a été fort animée et a tenu en haleine le public présent. Lors des trois premiers tours, c’est le duo Mahdi Hamza (GSP) et l’Ukranien de l’équipe émiratie d’Al Nasr, Oleksander Halovach, qui ont mené le bal, trois tours et demi durant, avant de se fondre dans le peloton de poursuite mené par Hamza Yacine (GSP) et composé par l’ensemble des autres cyclistes, qui a foncé vers eux dans les derniers kilomètres. Le sprint final a vu le talentueux et prometteur Hamza Yacine franchir au finish le premier la ligne d’arrivée (2h 00’ 00’’). Il a remporté avec brio la victoire lors de cette étape Rouiba-Rouiba sous forme de circuit. En seconde position arrive le Marocain Abdullah Hida et en 3e position Karar Ayoub du Groupe pétrolier.

Belle après-midi de cyclisme à Rouiba, où les coureurs ont apporté de la joie et de l’enthousiasme à la population.



3e étape : Birtouta-Birtouta (Course en ligne 135 km)

Benyoucef nouveau maillot jaune

Mansouri vainqueur d’étape



La petite reine continue à séduire les Algérois. Ainsi, jeudi passé, les cyclistes algériens et étrangers qui prennent part, à la 14e édition du Grand prix international de la ville d’Alger, avaient rendez-vous avec la 3e étape Birtouta-Birtouta de cette compétition.La course a été très tactique et d’un bon niveau. Jusque-là maillot jaune, le coureur de Club Sovac, Mohamed Bouzidi n’a pas su le conserver au terme de cette course. Une chute au niveau de la descente du Tombeau de la chrétienne après le 3e col et le GPM de 2e catégorie, lui a été fatale. Son coéquipier Abderahmane Mansouri, talentueux cycliste, aux grandes qualités, a remporté l’étape (3’06’ 36’’) suite à un sprint disputé à Abdallah Benyoucef du GSP (3h06’36’’) et le marocain Essaid Abelouache (3h06’36’’). Les trois coureurs ont été départagés grâce à la photo finish. Pour dire que s’était vraiment très serré. C’est le très bon compétiteur et l’un des meilleurs coureurs de ce Grand prix international d’Alger, Abdallah Benyoucef qui s’est emparé du maillot jaune, tant convoité par les cyclistes. Comme d’habitude, il y a avait une grosse bataille tactique entre les coureurs du GSP, de Club Sovac et de la sélection marocaine.

Azzedine Laâgab, considéré comme l’un des tous meilleurs cyclistes du pays, a été victime d’une panne mécanique pendant la course. Il a fait énormément d’efforts pour rattraper le peloton au niveau du pied du col de 2e catégorie au niveau de Kandoura. Il était aussi par la suite dans le peloton de tête, sans réussir néanmoins à refaire son retard sur le maillot jaune ou à gagner l’étape. Cette étape a été marquée par deux points sprint. Le premier au niveau du centre-ville de Bousmail, remporté par Mahdi Hamza (GSP), suivi par le marocain Abdullah Hida et Djillali Benchida de l’ASSN.

Le 2e point sprint au niveau de Htatba a été gagné par ce dernier, suivi respectivement par Abderaouf Ben Ben Gayou (LABC), Islem Kadri (Club Sovac) et Lahsen Saber (Maroc). Pour les trois GPM, tous de 2e catégorie, pour les meilleurs grimpeurs qui figuraient dans cette étape, le premier au niveau de Kandoura a été arraché par Azzedine Lagab, suivi dans l’ordre par Mahdi Hamza, Abderaouf Ben Gayou, Oussama Mansouri et Islem Kadri. Le 2e GPM a vu Aberaouf Ben Gayou s’imposer avec derrière lui, Abdallah Benyoucef et Mahdi Hamza. Enfin, le 3e GPM a souri à Oussama Mansouri, suivi de Lahcen Saber, Abderaouf Ben Gayou, Djillali Benchida et enfin Islam Mansouri. Rappelons que les points Sprint et GPM, font gagner des points aux coureurs qui se disputent les différents maillots mis en jeu. La 3e étape a donc bien profité au GSP, qui a placé trois coureurs sur le podium, avant la 4e et dernière étape d’hier à Rouiba avec un circuit fermé de 112,5 km. Abdallah Benyoucef , le maillot jaune est premier. En seconde position, on retrouve Hamza Yacine.

En 3e position, arrive Ismail Lalouchi. Ainsi, Benyoucef est en pole position pour remporter le Grand prix international de la ville d’Alger. Le GSP occupe aussi la première place par équipe au terme de la 3e étape, talonné par Club Sovac puis la sélection marocaine. Le maillot vert du meilleur sprinteur de l’étape est revenu à Abdallah Benyoucef (GSP). Le maillot à pois récompensant le meilleur grimpeur a été remporté par Ismail Ben Gayou (LABC, Lions Atlas Blidéen Cyclisme). Le maillot blanc désignant le meilleur espoir a été décerné Yacine Hamza (GSP). Et enfin, le maillot rouge, du coureur le plus combatif de l’étape a été remis à Lahcen Saber (Maroc).

Mohamed-Amine Azzouz