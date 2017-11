Ratification de conventions de coopération avec plusieurs pays : Le président Bouteflika signe cinq décrets

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé, conformément à l'article 91-9 de la Constitution, des décrets présidentiels portant ratification d'un accord, d'un protocole et de conventions de coopération avec plusieurs pays, a indiqué jeudi, un communiqué de la présidence de la République.

Le premier décret présidentiel concerne la ratification du protocole entre l'Algérie et la Chine relatif à l'envoi d'une mission d'experts chinois en Algérie pour la réalisation de la deuxième phase du projet portant sur «l'amélioration des terres agricoles salines en Algérie», signé à Alger le 15 septembre 2016. Le deuxième décret présidentiel porte sur la ratification de l'accord entre le gouvernement algérien et celui de Tadjikistan sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Alger le 11 mars 2008.

Les trois autres décrets présidentiels portent sur deux conventions et un mémorandum d'entente entre l'Algérie et l'Ethiopie. La première convention concerne le domaine de la formation professionnelle et technique, signée à Alger le 15 mars 2015, alors que la 2e convention porte sur la santé animale, signée à Alger le 15 mars 2015. Le mémorandum d'entente algéro-éthiopien a trait au domaine du sport signé à Addis-Abeba le 26 janvier 2014. (APS)