Attentat terroriste de Manhattan : L'Algérie condamne «avec fermeté»

L'Algérie a condamné «avec fermeté» l'attentat terroriste qui a fait, mardi dernier, de nombreuses victimes dans l'arrondissement de Manhattan, à New York, indique jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «L'Algérie condamne avec fermeté le lâche acte terroriste, qui a fait mardi 31 octobre 2017, dans l'arrondissement de Manhattan, à New York, de nombreuses victimes, et réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple américain et les familles des victimes», déclare le porte-parole du MAE. «En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et exprimons notre solidarité avec le Gouvernement et le Peuple américains», ajoute M. Benali Cherif. «Nous réitérons notre ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et appelons la communauté internationale à poursuivre les efforts pour dégager les synergies nécessaires et renforcer les instruments de lutte contre le phénomène terroriste en tant que défi global», conclut le porte-parole du MAE.



L’œuvre de Daesh



Le groupe terroriste Etat islamique a revendiqué l'attentat commis mardi dernier à New York par un Ouzbek de 29 ans, pour lequel Donald Trump a réclamé la peine de mort.

«Un des soldats de l'État islamique a attaqué des croisés dans une rue de New York», a assuré l'hebdomadaire de propagande en ligne de l'EI, al-Naba, cité jeudi soir par SITE, un centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance jihadiste. Sayfullo Saipov, arrivé aux États-Unis en 2010, a agi «au nom de l'EI», avait indiqué la police new-yorkaise. Son portrait de plus en plus précis montre qu'il s'est radicalisé progressivement après plusieurs années d'errance américaine. Après avoir tweeté dans la nuit, le président américain a martelé jeudi matin qu'il voulait voir exécuté cet homme arrivé aux Etats-Unis en 2010 grâce au programme d'octroi de visas par loterie, même s'il a semblé renoncer à l'idée évoquée mercredi de l'envoyer à Guantanamo.

«Aimerais envoyer le terroriste de New York à Guantanamo mais statistiquement ce processus prend beaucoup plus longtemps que de passer par le système fédéral...», a écrit le président dans un tweet avant d'ajouter : «Il y a aussi quelque chose d'approprié dans le fait de le garder là où il a commis son horrible crime.» (APS)