Conférence générale de l’Unesco : Intégrer les valeurs universelles dans les programmes éducatifs

La directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, a affirmé jeudi à Paris que l’institution qu’elle dirige et l’Algérie entretiennent une «excellente» relation, qu’elles peuvent toujours la développer.

«Je trouve que c’est une excellente relation entre l’Unesco et l’Algérie, que nous pourrons toujours la développer, en raison du fait que l’Algérie est un pays qui partage les valeurs de l’Unesco et qui a déjà intégré dans sa politique nationale l’Agenda 2030», a-t-elle déclaré à l’APS et à la Télévision algérienne, à l’issue de son entretien avec la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit. «Je souhaite que cette coopération puisse se développer parce que les chantiers sont énormes», a-t-elle ajouté. L’Organisation onusienne pour la culture, l’éducation et la science (Unesco) est chargée de diriger et de coordonner l’Education 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés, en septembre 2015, par la 70e session de l’Assemblée générale des Nations unies, rappelle-t-on.

La DG de l’Unesco a indiqué qu’elle a évoqué spécifiquement, avec la ministre de l’Education nationale, le programme ODD 4 relatif à l’éducation, la question de l’inclusivité et l’enseignement de qualité. «Nous avons aussi discuté comment nous pouvons partager l’expérience de l’Algérie en matière de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme tout en évoquant les dix années d’épreuves et de combat de l’Algérie (contre le terrorisme)», a-t-elle précisé, soulignant que les idées développées par la ministre algérienne dans le domaine de l’éducation et l’enseignement sont «très intéressantes». Une nouvelle vision de l’éducation qui prévoit un changement d’optique pour prendre en charge les objectifs locaux et les spécificités des différents pays. Pour sa part, Mme Benghabrit a tenu à féliciter la DG de l’Unesco, dont le mandat arrive à échéance, «pour tout le travail qu’elle a fourni à la tête de cette organisation», une organisation, a-t-elle souligné, «d’une importance capitale pour l’ensemble de nos sociétés pour les valeurs dont elle est porteuse».

Elle a également félicité l’Unesco pour tout ce qui a été fait en matière non seulement de préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel mais, en même temps, pour tous les principes développés au niveau de l’éducation, dont notamment le principe-clé, celui de l’inclusivité, souhaitant à Irina Bokova de pouvoir continuer ce qu’elle a entamé, au sein de cette institution, dans d’autres organisations. Mme Benghabrit, qui préside une délégation algérienne, participe aux travaux de la 39e session de la Conférence générale de l’Unesco qui prendront fin le 14 novembre, rappelle-t-on. (APS)

Disponibilité de l’Algérie dans la lutte contre le radicalisme

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a assuré l’Unesco de la «disponibilité» de l’Algérie dans la lutte contre le radicalisme et à mettre à disposition son savoir-faire. «Dans le cadre de notre discussion avec la Directrice générale élue de l’Unesco, Audrey Azoulay, nous avons échangé sur un certain nombre de points, dont la disponibilité de l’Algérie à mettre son expérience notamment dans la lutte contre le radicalisme», a indiqué à l’APS et la Télévision algérienne la ministre à l’issue de son entretien avec Audrey Azoulay, qui sera installée dans sa nouvelle fonction le 10 novembre prochain. «L’Algérie est aussi disposée, a-t-elle ajouté, à mettre tous les efforts nécessaires pour que les valeurs portées par l’Unesco puissent également l’être au niveau de nos programmes éducatifs», soulignant que «la culture de la paix, la lutte contre la violence et l’ouverture sur l’altérité sont des principes que nous aussi avons intégrés dans nos programmes». Pour la ministre, l’Unesco demeure une organisation internationale où la problématique de l’équilibre, de l’équité et de l’inclusion sont des valeurs essentielles qui sont également portées par notre culture. «Echanger, coopérer, mettre à disposition tout notre savoir-faire, en tant qu’Algériens, a été l’objet de nos discussions», a-t-elle dit. Il s’agissait également, de la disponibilité de l’Algérie, sachant que notre Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’est engagé en soutenant l’Organisation par une disponibilité financière supplémentaire lorsque l’Unesco a connu des moments difficiles en 2012», a-t-elle expliqué. Dans son intervention mercredi aux travaux, la ministre a indiqué que «face à des menaces de tout genre y compris celles véhiculées par les réseaux sociaux, les pouvoirs publics algériens travaillent, dans le même temps, à soustraire cette jeunesse au discours et aux sirènes de la radicalisation, du nihilisme et du désespoir personnel et social en créant des conditions sociales et professionnelles favorables», a-t-elle précisé, soulignant que l’implication de la jeunesse algérienne, qui représente la frange la plus importante de la population, et sa contribution au développement économique, social et culturel de l’Algérie constituent un objectif «essentiel» de la politique nationale de la jeunesse. (APS)

Mme Benghabrit s’enquiert de l’expérience estonienne



La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, s’est entretenue avec son homologue estonienne, Mailis Reps, notamment sur l’expérience de ce pays en matière d’excellence de son système éducatif. L’entretien s’est déroulé en présence des membres des deux délégations. «Ma rencontre avec la ministre de l’Education de l’Estonie avait un objectif pour comprendre quels sont les moyens et les dispositifs pris par l’Etat estonien afin de positionner aujourd’hui l’école estonienne parmi les têtes de liste de la compétition PISA», a-t-elle expliqué dans une déclaration à l’issue de l’entretien. Les élèves de Singapour, du Japon et de l’Estonie sont les plus performants en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques, selon l’enquête de l’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE) pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) mesure les performances des systèmes éducatifs des pays membres et non membres de l’OCDE. Au cours de l’entretien, la ministre estonienne a expliqué à Mme Benghabrit les modalités d’investissement dans l’action sociale vis-à-vis des élèves tout en préservant la démarche traditionnelle de l’enseignement et y injectant des éléments d’innovation. «Cette expérience a permis non seulement aux élèves d’accéder à de très bons résultats mais de considérer que la problématique de la remédiation des difficultés relevait de la responsabilité de l’école et non pas de permettre aux parents d’aller chercher des solutions ailleurs», a indiqué la ministre algérienne, soulignant que ce résultat est obtenu du fait que c’est l’école qui solutionne les difficultés, notamment en matière de remédiation. Tous ces éléments, a-t-elle relevé, ont fait que, sur une dizaine d’années, l’Estonie se situe aujourd’hui dans une excellente position, en investissant dans l’action sociale mais également dans toutes les activités artistiques. Avec cette expérience «cela nous permet de voir ce que nous faisons aujourd’hui en Algérie. Je ne dis pas que nous sommes sur la trace, mais l’expérience nous permet aussi d’asseoir les éléments sur lesquels nous travaillons au niveau de l’amélioration de la réforme de l’école», a-t-elle ajouté, soulignant qu’elle compte approfondir les relations avec l’Estonie. «Notre objectif est d’approfondir nos relations avec l’Estonie sur les questions de l’éducation. Je pense que nous avons tous intérêt à entendre et à écouter des expériences et de savoir d’où un pays est parti, où il est arrivé et quels sont les leviers sur lesquels il s’appuie pour que les élèves soient véritablement compétents», a précisé la ministre de l’Education nationale. (APS)

Visite à l’École internationale

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a effectué hier une visite de travail à l’Ecole internationale de l’Algérie Malek-Bennabi de Paris où elle a présidé une séance de travail avec les responsables et des enseignants. L’Ecole internationale de l’Algérie, dirigée actuellement par Messaci Nadia, a ouvert ses portes en octobre 2001. L’enseignement y est dispensé dans le cadre des accords algéro-français et les diplômes auxquels il aboutit, brevet et baccalauréat notamment, sont reconnus par l’enseignement français et l’enseignement algérien. «J’ai saisi l’occasion de ma présence à Paris pour effectuer une visite de travail à l’Ecole internationale de l’Algérie pour débattre avec les enseignants et prendre connaissance de leurs propositions et doléances», a-t-elle déclaré à l’issue de la réunion à laquelle a pris part l’ambassadeur d’Algérie en France, Abdelkader Mesdoua. Elle a rappelé que cette école est destinée à l’enseignement des enfants de la communauté algérienne vivant en France afin de leur donner une formation dans le cadre des programmes, méthodes et les objectifs de l’éducation nationale. La réunion a été, aussi, une occasion pour la ministre d’évoquer la réalisation, par son département ministériel et le concours du ministère de la Culture, d’une anthologie littéraire scolaire dans laquelle la littérature algérienne figure en bonne place. Le premier tome de cette anthologie, qui sera édité en trois langues (arabe, français et tamazight) comprend des thèmes en accord avec les valeurs de l’algérianité et les références nationales. Par ailleurs, la ministre a informé l’assistance de la réalisation d’un document audiovisuel contenant le programme, le guide d’utilisation du livre scolaire et le guide, a-t-elle expliqué, qui «accompagne l’enseignant dans l’utilisation des méthodes pédagogiques ainsi que le plan national de l’enseignement et du suivi continu». Le DVD qui sera prochainement distribué aux enseignants et aux inspecteurs, «est un outil qui donne à l’enseignant la possibilité d’avoir à portée de main toutes les références en matière d’éducation nationale», a-t-elle ajouté, relevant qu’ «aujourd’hui, la situation de l’école, sur le plan matériel et technique, s’est nettement améliorée et il en est de même sur le plan des résultats scolaires», a-t-elle dit. «L’école algérienne participe maintenant aux compétitions internationales, notamment dans les mathématiques», a souligné la ministre qui est revenue sur la liberté donnée à l’enseignant dans l’exercice de son métier. «Nous avons insisté durant cette rencontre sur la liberté octroyée à l’enseignant dans l’exercice de son métier. Même si on se réfère, en matière pédagogique, à l’approche par les compétences, c’est à l’enseignant, dans sa classe, d’exploiter plusieurs approches sur le plan du contenu et des objectifs», a-t-elle précisé. Elle a noté que l’essentiel pour son département est d’atteindre les objectifs arrêtés au niveau de l’éducation nationale, estimant que l’enseignant, sans la liberté d’exercer son métier en classe, n’est pas un enseignant. (APS)