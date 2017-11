Hausse des cours du brut : Les groupes pétroliers augmentent leurs bénéfices

Les groupes pétroliers mondiaux ont réalisé des bénéfices en forte hausse durant le 3e trimestre 2017 dans le sillage de la hausse des prix du pétrole et du gaz depuis l’an dernier, principalement en raison des efforts de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et de ses partenaires de réduire l’offre sur le marché. Le géant pétrolier Royal Dutch Shell a publié jeudi un bénéfice net multiplié par trois au troisième trimestre, joignant ainsi la liste des compagnies pétrolières dont les bénéfices ont bondi grâce à la hausse des cours. Ainsi, le bénéfice de Royal Dutch Shell a atteint 4,087 milliards de dollars sur le trimestre, contre 1,375 milliard un an plus tôt. Au total, son chiffre d’affaires s’est élevé de près de 23% à 75,830 milliards de dollars. Son bénéfice annuel ajusté, hors éléments exceptionnels et variation des stocks (CCS), un indicateur scruté par le marché, a quant à lui bondi de 47% à 4,1 milliards de dollars. «Les résultats ont profité principalement de conditions de marché solides dans le raffinage et la chimie, de la hausse des prix du pétrole et du gaz et d’une progression de la production des nouveaux champs», a résumé le groupe.

La production a dans l’ensemble progressé de 2% pour atteindre 3,657 millions de barils équivalent pétrole. Ce contexte favorable a permis selon lui de compenser «le déclin de certains champs et les cessions». Ses résultats sont en forte progression dans les trois grandes branches à savoir la production et l’exploration (upstream), le raffinage et la distribution (downstream) ainsi que le gaz naturel liquéfié (GNL). Le groupe met l’accent depuis plusieurs mois sur l’exploitation en eaux profondes et le gaz, un changement illustré par l’acquisition bouclée en 2016 du britannique BG Group, spécialiste du GNL. Shell mène en parallèle un vaste plan de 30 milliards de dollars de cessions, démarré l’année dernière au moment où les prix des hydrocarbures étaient faibles et afin d’être plus réactif à la volatilité des cours. Ces cessions portent sur des activités non stratégiques, comme des exploitations pétrolières ou gazières matures ou certaines activités dans l’aval (raffineries, pétrochimie, stations-services). Suivant la même tendance, le géant pétrolier BP avait annoncé mardi que son bénéfice net avait grimpé de 9% au troisième trimestre, dopé par une forte hausse de sa production sur fond de progression des cours du brut. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, le bénéfice net de la major pétrolière britannique a atteint 1,77 milliard de dollars. «Lors de ce trimestre, trois nouveaux projets de production ont démarré et nous avons généré nos profits les plus importants dans le domaine du raffinage et de la distribution en cinq ans», a expliqué le directeur général du groupe, Bob Dudley. Le groupe avait été affecté ces dernières années par la chute des cours du pétrole mais, en réduisant ses dépenses de fonctionnement et d’investissement, il souligne désormais être rentable avec un baril de pétrole sous les 50 dollars. BP a profité au troisième trimestre d’une remontée des cours du brut, sur fond de limitation de la production des membres de l’Opep et de leurs partenaires. Pendant ces trois mois, le baril de Brent (référence européenne du brut) a évolué autour de 52 dollars, contre environ 46 dollars l’an passé, tandis que le baril de WTI (référence américaine) a coté autour de 48 dollars, contre 45 dollars l’an passé.

De son côté, le géant chinois de l’énergie PetroChina a vu son bénéfice net s’envoler au troisième trimestre, tandis que celui de son compatriote Sinopec, mastodonte du raffinage, progressait nettement, grâce à un renchérissement des cours du brut et à une demande robuste. PetroChina, entité cotée du géant pétrolier étatique CNPC et premier producteur de brut de Chine, a vu son bénéfice net bondir de 290% en glissement annuel sur la période juillet-septembre, à 4,69 milliards de yuans (608 millions d’euros). Après avoir vu son bénéfice net plonger de 80% l’an dernier, plombé par la faiblesse des cours du baril, le groupe profite désormais du vigoureux rebond des prix. «Les cours internationaux ont fluctué dans une large fourchette mais le cours moyen a grimpé fortement par rapport au même trimestre l’an passé», s’est félicité PetroChina dans le communiqué transmis à la Bourse de Hong Kong, où il est coté. Son chiffre d’affaires trimestriel a bondi de 17%, à 482 milliards de yuans (62 milliards d’euros). Certes, sa production de pétrole sur les neuf premiers mois de l’année a baissé de 5,2% sur un an, à 660 millions de barils, mais dans le même temps, son offre de gaz naturel gonflait de 4,5% —dans un marché où le cours du gaz grimpait de façon marquée et sur fond de demande chinoise robuste. De son côté, l’autre grand groupe étatique chinois du secteur, Sinopec, mastodonte mondial du raffinage, a fait état mardi d’un bond de 13% sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre, à 11,49 milliards de yuans (1,5 milliard d’euros). Dans un communiqué, Sinopec s’est félicité de «résultats exceptionnels», les attribuant à la résistance de la croissance économique de la Chine, qui a dopé la consommation de produits pétroliers raffinés (+6,6% sur les neuf premiers mois de 2017) et la demande de gaz naturel (+16%). L’entreprise a par ailleurs également profité de la nette remontée du cours de baril, en hausse de 11% en moyenne sur l’ensemble du troisième trimestre par rapport à la même période de 2016, selon Sinopec. La bonne santé de ses activités de raffinage, en dépit d’une concurrence féroce, a largement compensé des dépréciations et des difficultés dans la production et l’exploration, où il enregistre de lourdes pertes opérationnelles en raison de champs pétrolifères âgés coûteux à exploiter. De quoi inciter le groupe à se concentrer désormais sur le gaz naturel : sur les neuf premiers mois de l’année, Sinopec a gonflé sa production de gaz de 21% sur un an, tandis que sa production de pétrole brut reculait de 4% à quelque 220 millions de barils.