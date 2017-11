Introduction en Bourse : Léger report pour «Aom invest»

Elle devait intervenir fin octobre, l’introduction du capital d’Aom invest en Bourse connaîtra un léger temps additionnel et sera

officielle d’ici, au plus tard, la première semaine suivant les élections des assemblées locales et des APW. Joint au téléphone, Bachir Attar, DG de cette PME spécialisée en tourisme thermal, affirme que toutes les procédures sont terminées, et son entreprise attend son «visa».Cette entreprise basée à Oran est d’un capital social de l’ordre de 112,930 millions de dinars et fait travailler une dizaine de personnes. Après Saïdal, El-Aurassi, Alliance Assurances, NCA Rouiba et Biopharm, la SGVB assistera à une 6e adhésion… en 20 ans d’existence. Visant une capitalisation de 10 milliards de dollars pour cette année, la Bourse d’Alger n’a atteint que 457 millions de dollars.

Et c’est dans «l’immaturité des entreprises privées, souffrant d’une «méconnaissance des mécanismes boursiers» et d’un «manque de structuration», et de volonté d’affronter un marché exigeant plus de transparence, que Yazid Benmouhoub, PDG de la Bourse trouve sa réponse. A ce sujet M. Attar, patron d’Aom invest, affirme que l’introduction en Bourse sera porteuse de quatre objectifs : notoriété et visibilité à l’échelle nationale et internationale, levée des fonds, et bonne gouvernance, ainsi que la pérennité de l’entreprise. D’un point de vue fiscal, les introductions en Bourse donnent droit à certains avantages sur les plus-values de cession de titres. A l’instar des pratiques observées dans les économies occidentales, la communication et la transparence financière des sociétés cotées sont nécessaires pour l’information du public et des investisseurs. Ces pratiques qui tardent à s’ancrer dans la mentalité des opérateurs économiques. On le sait que trop : c’est à travers les investisseurs et les entreprises qui s’y introduisent que la Bourse jouera pleinement son rôle. S’agissant des entreprises publiques, le premier responsable de Bourse d’Alger dit que même si la démarche s’avère «longue», l’introduction en bourse de 8 entités, annoncée en 2013 par le CPE, est «toujours maintenue». L’étape d’évaluation de certaines d’entre elles, à l’instar de Mobilis, du CPA et de Cosider, «est pratiquement achevée». Les nouveaux éléments de la réalité économique du pays et du nouveau modèle de croissance adopté par le gouvernement, permettent l’émergence d’un marché boursier national. Et pour mieux convaincre, la Bourse d’Alger a entrepris une série de mesures, dont la signature de conventions avec la bourse d’Arabie saoudite, d’Egypte, de Tunisie et avec Euronext. Il y a également l’introduction de la cotation en ligne qui interviendra à partir de 2019.