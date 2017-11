Conquête de nouveaux marchés : Le pari des exportateurs de dattes

Les professionnels du secteur de l’agriculture à Biskra ont convenu, de concert, qu’investir les marchés internationaux traditionnels et conquérir des espaces nouveaux pour exporter une partie de la production de dattes, constitue un pari qu’il s’agit de concrétiser au cours de l’actuelle saison agricole.

Dans ce contexte, les exploitants sont convaincus de la nécessité de pénétrer de nouveaux marchés internationaux, en particulier sur le continent asiatique qui jouit d’une large base consommatrice, notamment lors des événements religieux, a relevé le président de la Chambre de commerce et d’industrie les Ziban (CCI Ziban), Abdelmadjid Khobzi. Il a indiqué, à ce propos, que les rencontres encadrées par cette même Chambre, en présence de représentants du corps diplomatique de plusieurs pays asiatiques, accrédités en Algérie, ont abordé la possibilité de matérialiser cette ambition sur le terrain. Ce même responsable a, d’ailleurs rappelé, à cet effet, que le Salon international de la datte, prévu à Biskra en décembre prochain, fera office de vitrine visant à promouvoir la production des dattes algériennes et permettra l’accompagnement des professionnels du secteur pour l’exportation. De son côté, le président de l’association des exportateurs de dattes, Youcef Ghomri, a évoqué, à l’APS précédemment, la possibilité d’atteindre le seuil de 50.000 tonnes de dattes exportées vers l’étranger. Il a considéré, en ce sens, qu’une augmentation prévisionnelle du volume des exportations de 50%, comparativement à la saison écoulée, est la conséquence de plusieurs facteurs objectifs comme l’abondance du produit, estimé à environ 300.000 tonnes concernant la catégorie Deglet nour uniquement, en sus du label de garantie sur la qualité du produit et sa compétitivité, exigées par les professionnels étrangers du secteur. Le président de l’association des producteurs de dattes de la wilaya de Biskra, Khaled Laâdjel a mis l’accent, quant à lui, sur l’obtention de Deglet nour du label indication géographique (Label-IG) qui représente une valeur ajoutée, dit-il, pour protéger et valoriser cette marque nationale et l’aider à s’implanter davantage sur le marché mondial. Pour sa part, le directeur des services agricoles (DSA), Aissa Derbali, a évoqué les mesures incitatives mises en branle par l’Etat pour encourager les exploitants du secteur à pénétrer les marchés internationaux grâce aux efforts déployés pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures, dont le mécanisme du couloir vert et les facilitations douanières, financières et fiscales accordées.