Convention Fgar - banque Natixis Algérie : Accompagner le financement des PME

Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) et la banque Natixis Algérie ont signé, jeudi à Alger, une convention-cadre permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier d'une couverture sur les financements des crédits d'investissement accordés par cette banque privée.

Lors de la cérémonie de signature de cette convention-cadre, le directeur général du Fgar, Abderraouf Khalef, explique qu’à travers ce fonds, il est question de «faciliter l'accès aux financements bancaires à moyen terme afin d'appuyer le démarrage et l'expansion des PME».

Cette facilitation se fera grâce à l’accord des garanties de crédits aux banques commerciales, afin de compléter le montage financier de projets d'entreprises viables et orientés vers la création et/ou le développement d'entreprises». Depuis son entrée en activité en 2004, le FGAR a accompagné près de 2.000 PME en ayant attribué des garanties de crédits d'une valeur de l'ordre de 51 milliards de dinars. Près de 60% de ces financements ont été destinés au secteur de l'industrie contre 27% au BTPH, 13% aux services et 1% au secteur de l'agriculture et de la pêche. Lui emboîtant le pas, le DG de Natixis Algérie, Boris Joseph, dira que cet accord vient à point nommé renforcer la volonté de cette banque «de développer et de diversifier l'octroi des financements destinés à l'accompagnement des PME algériennes dans la réalisation de leurs projets d'investissement». La banque qu’il dirige «poursuit ainsi son engagement dans l'accompagnement des PME, contribuant avec enthousiasme à l'essor de l'industrie nationale dans une phase nouvelle du développement économique de l'Algérie». A ce sujet, il y a lieu de préciser que plusieurs mesures pour le développement des PME seront introduites dans le projet de loi de finances 2018 (PLF 2018), et ce, en application de la nouvelle loi d'orientation sur le développement de la Petite et Moyenne entreprise (PME) promulguée en début 2017. Ces mesures concernent, notamment le Fonds de soutien à la mise à niveau qui deviendra le Fonds de soutien à la modernisation des PME, ainsi que l'Agence de développement de la PME qui va changer de statut. Une réorganisation va assurer une cohérence entre l’ensemble des intervenants dans le domaine des PME. Pour rappel, la loi d’orientation sur le développement de la PME, modifiant et complétant la loi de 2001, vise l’encouragement de l’émergence des PME, l’amélioration de leur compétitivité et leur capacité d’exportation ainsi que l’amélioration du taux d`intégration nationale et la promotion de la sous-traitance. En termes de chiffres, un communiqué conjointement signé par les deux entités, Fgar et Natixis Algérie, souligne que le taux de couverture consenti par le Fgar sur ses fonds propres peut atteindre 80% du montant du crédit bancaire accordé par Natixis Algérie pour un plafond de 100 millions de dinars. Celui accordé sur les fonds Meda, dans le cadre de l'accord de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, atteint, quant à lui, 60% du principal des financements accordés par cette même banque pour un plafond de 250 millions de dinars.

Fouad Irnatene