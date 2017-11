M. Djamel kaouane : ANEP, ACTEUR ESSENTIEL

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a visité jeudi dernier plusieurs stands du 22e Salon international du livre.

Il a commencé sa visite par le stand de l’Agence nationale de communication, d’édition et de la publicité (ANEP) qui a présenté pas moins de trente ouvrages. Le ministre a félicité l’ensemble du personnel de l’ANEP pour le professionnalisme de ses cadres et employés et des efforts déployés pour un service de qualité. «Il y a une grande variété pour les nouvelles publications de l’ANEP, acteur essentiel du SILA, et qui propose plus de 30 titres allant de la littérature à l’histoire», a-t-il souligné.

Le ministre de la Communication a poursuivi sa visite au stand de l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), de l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), de la revue El Hayat, au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran (CRASC), au Haut conseil islamique, le Haut Commissariat à l’Amazighité aux stands du ministère de la Culture, de la direction nationale de la sûreté nationale (DGSN), du journal Echaàb, le stand de l’ambassade de la Palestine ainsi que le stand de l’Afrique du Sud, invitée d’honneur du 22e SILA.

M. Kaouane a fait escale au stand de la radio algérienne où il est passé en direct fortuitement dans une émission culturelle diffusée sur les ondes de la Chaîne I. Djamel Kaouane a félicité l’engouement des Algériens pour la lecture en qualifiant le SILA de «plus grand rendez-vous culturel en Algérie» qui draine une grande foule des quatre coins du pays. «Un ami me disait que seuls l’équipe nationale de football et SILA peuvent rassembler les Algériens de tout le territoire national, j’ai confirmé la véracité de son propos en constatant une forte présence des Algériens de toutes les franges de la société, tous les âges et en provenance des quatre coins du pays», a-t-il indiqué.

Au sujet de la valorisation de la langue amazighe, Djamel Kaouane a félicité la promotion du livre amazighe à travers l’ANEP qui édite de plus en plus des livres en langue amazighe. Rappelant les conventions signées entre son département et le Haut Conseil à l’Amazighité notamment pour ce qui est de la traduction et de l’édition, le ministre de la Communication a signalé la valorisation de la langue amazighe, langue nationale, à travers un portail sur la toile sur le site de l’agence Algérie Presse Service (APS).

Kader Bentounès