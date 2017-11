GRAND ANGLE : Rien que le droit

La demande d’adhésion du Maroc à l’Union africaine (UA) avait suscité de nombreuses réticences parmi certains pays membres qui craignaient que Rabat ne se serve de ce retour pour tenter de casser l’organisation africaine et s’en servir pour ses seuls intérêts. Dans ce sens, des diplomates africains et autres avaient indiqué que les premiers à faire les frais de ce retour dans le cénacle africain étaient les Sahraouis en lutte pour leur indépendance, et que l’avenir de la reconnaissance de ce territoire et sa présence à l’UA risquent d’être remis en question. D’autant que les autorités marocaines ont toujours boycotté ou refusé de siéger au côté de représentants du Polisario, ou même en présence d’un simple drapeau de la RASD. En dépit de ces réticences exprimées, l’organisation africaine a accepté l’adhésion du Maroc. «Dès lors que le Maroc n’a pas posé de conditions ni fait de réserves sur l’Acte constitutif, notamment les articles 3 et 4 qui reconnaissent les frontières issues de la colonisation, on le prend au mot. La République sahraouie souhaite la bienvenue au Maroc. Tous les États, y compris les amis du Maroc, ont déclaré qu’ils travailleront pour que la RASD et le Maroc résolvent le problème», avait notamment réagi le ministre sahraoui des Affaires étrangères. Pourtant, ceux qui avaient vu dans la demande marocaine juste une nouvelle manœuvre n’étaient pas loin du compte. Le Maroc a démontré par la suite qu’il n’était pas dénué d’arrière-pensées et qu’il espérait qu’avec l’appui de pays qui lui étaient alliés ou inféodés, il pourrait manœuvrer à sa guise. Mais dans ses calculs le royaume chérifien n’a pas tenu compte du sens de responsabilité qui anime les dirigeants de l’UA soucieux avant toute chose de respecter son Acte constitutif. La preuve vient d’être assenée, en refusant de céder aux manœuvres et pressions exercées par le Maroc en vue d’exclure la République arabe sahraouie démocratique (RASD), pays fondateur de l’Union africaine, du prochain Sommet UA-UE qui doit se tenir à Abidjan, fin novembre. En adressant une invitation officielle au président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Ibrahim Ghali, à prendre part à ce sommet au même titre que tous les pays membres de son organisation, la commission de l'Union africaine (UA), présidée par Moussa Faki Mahamat, a mis en échec le plan marocain et a envoyé au Roi Mohamed VI un message clair, à savoir que l’UA n’est pas un instrument aux mains d’un Etat.

Gageons qu’en dépit de ce désaveu cinglant, le Maroc ne manquera pas de revenir à la charge, mais il oublie que toutes ses tentatives seront vouées à l’échec car s’agissant de la question sahraouie, il est en violation de la légalité et du droit international.

Nadia K.