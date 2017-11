normes onusiennes INSARAG : La protection civile obtient la certification

L’institution que dirige le colonel Mustapha El Habiri est parvenue à obtenir la certification aux normes onusiennes INSARAG en matière de gestion des crises (Groupe Consultatif International de Recherche et de Sauvetage) pour un HUSAR (Heavy Team of Urban Search and Rescue), synonyme de couronnement légitime du processus de modernisation et de professionnalisation du corps. Un exploit unique dans le continent africain et qui intervient au lendemain de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne.

Selon le sous-directeur des statistiques et de l’information de la Direction générale de la Protection civile, cette performance a été réalisée après deux années de mise à l'épreuve

« soutenue » d'exercices exécutés aussi bien au niveau national qu'à l'étranger et supervisés par des experts internationaux de renom. Au final, un détachement de la protection civile (PC) relevant de l'Unité nationale d'instruction et d’intervention de Dar El-Beida, à Alger, a pu obtenir ce titre, ce jeudi.

« Il y a lieu de souligner que la préparation à la certification INSARAG/ONU, qui s’étale sur une période de cinq années a été raccourcie à deux années seulement, en raison des capacités avérées et reconnues tant sur les plans humain et matériel que sur ceux liés à l'organisation ainsi qu'à la mutualisation et à la coordination des efforts de la Protection civile algérienne dans la gestion des situations d'urgence et de catastrophes. Cette certification, vient donc à point nommé confirmer un tel fait et consacrer le travail patient et méthodique ainsi que les efforts déployés par tous en vue de cette consécration qui fait de l'Algérie un acteur majeur dans la prise en charge des catastrophes à l'échelle de la planète », s’est félicité à cette occasion le colonel Achour.

Conformément aux règles et principes initiés par l'Organisme INSARAG/ONU, l'équipe algérienne HUSAR ayant été soumise à l'évaluation des experts internationaux était composée de plusieurs groupes dédiés au commandement, secours médicalisés, cynotechnie, recherche, sauvetage et logistique, dotés de tous les équipements nécessaires exigés par les certificateurs.



Les activités de ce groupe international de recherche et de sauvetage régies par la résolution 57/150 de l'ONU



Cette consécration, qui n'est d'ailleurs pas une « fin en soi», représente une « sérieuse » étape franchie vers la professionnalisation et est la conséquence, entre autres, du soutien « actif» du ministère de l’Intérieur, dont le premier responsable a suivi « pas à pas » l'ensemble des efforts déployés dans ce sens et ce, depuis la manœuvre nationale organisée de Boughezoul.

Pour revenir donc à la certification INSARAG de l’équipe algérienne de recherche et de sauvetage en milieu urbain (HUSAR UNII0), il faut expliquer qu’INSARAG est un réseau international de 80 pays et d’organisations sous l’égide des Nations Unies. Créé en 1991 suite aux enseignements tirés du séisme de 1988 en Arménie et des séismes importants qui l’ont précédé (notamment celui de Mexico en 1985) auxquels d’ailleurs a participé la protection civile algérienne, il est spécialisé dans les questions touchant à la recherche et au sauvetage en zones urbaines, son objectif étant d’établir des normes communes à toutes les équipes ainsi qu’une coordination de leur intervention à la suite des séismes.

Les activités de ce groupe consultatif international de recherche et de sauvetage sont régies par la résolution 57/150 de l’Assemblée générale de l'ONU du 16 décembre 2002 sur le

« renforcement de l’efficacité et de la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en milieu urbain ». Il est habilité à rendre la préparation et les activités de réponse en cas d’urgence plus « efficaces » et, ainsi, sauver « davantage » de vies et « minimiser » les conséquences néfastes, à « améliorer» l’efficacité de la coopération entre les équipes internationales de recherche et de sauvetage lors des opérations dans des structures effondrées sur les sites de catastrophe et à « encourager » des activités destinées à améliorer l’état de préparation à la recherche et au sauvetage dans les pays sujets à des catastrophes, en donnant priorité aux pays en développement.

L’INSARAG est chargé également d’élaborer des procédures et des systèmes acceptés à l’échelle internationale en vue d’une coopération « continue » entre les équipes nationales de recherche et de sauvetage agissant sur la scène internationale, d’élaborer des procédures pour les opérations de recherche et de sauvetage, des lignes directrices ainsi que des « bonnes pratiques » et renforcer la coopération entre organisations concernées lors de la phase d’urgence.



Pourquoi être certifié en gestion des catastrophes?



Obtenir la certification aux normes onusiennes INSARAG en matière de gestion des crises permet de faire partie d’un réseau mondial de partage des connaissances concernant le sauvetage dans des structures effondrées et la coordination opérationnelle sur le terrain et d’avoir accès aux outils de partage du savoir et de l’information, tels que le « Centre virtuel de coordination des opérations sur le terrain ». C’est une excellente opportunité aussi pour être au standard international des procédures de recherche et de sauvetage, d’être interopérable avec d’autres équipes d’intervention et d’avoir une réponse « coordonnée » envers les pays touchés par les catastrophes. La classification INSARAG des équipes de recherches de victimes USAR identifie trois niveaux. Il s’agit du « Light USAR Teams » qui ont la capacité opérationnelle d'aider les recherches de surface et le sauvetage juste après le désastre, de « Medium USAR Teams » qui ont la capacité opérationnelle de réaliser les recherches techniques et le secours lors d’effondrements structurels de grande ampleur. Elles doivent être opérationnelles et présentes sur le lieu de la catastrophe en 32 heures. Ces équipes doivent être également pourvues d’un personnel suffisant pour permettre une intervention de 7 jours 24h/24 sur un site. Le 3e niveau est « Heavy USAR Teams » qui ont la capacité opérationnelle pour réaliser les recherches techniques difficiles et complexes et le secours lors d’opérations de secours. Ces équipes doivent être opérationnelles et présentes sur le lieu de la catastrophe en 48h. Elles doivent être pourvues d’un personnel suffisant pour intervenir sur deux sites différents 24h/24 pendant 10 jours.



Quelles équipes sont certifiées dans le monde ?



A ce jour, on compte 32 Heavy Teams (équipes lourdes) et 17 Medium Teams (équipes moyennes) qui sont certifiés dans le monde. L’équipe algérienne est donc la 33e équipe lourde (Heavy Teams) et la 50e équipe dans le monde (tous types confondus) à avoir obtenu cette certification. Quant au processus de certification, il consiste en plusieurs volets dont le management, la logistique, la recherche, le secours-sauvetage, le médical, la formation, le processus d’alerte et la montée en puissance et le plan de redondance. Les évaluateurs, en l’occurrence des experts inter-régionaux représentent la communauté entière d’INSARAG et ils sont sélectionnés par le Secrétariat d’INSARAG. Chaque évaluateur est spécialisé dans un domaine précis. Pour le cas de l’équipe algérienne, ils étaient huit évaluateurs à avoir été choisis, parmi lesquels deux sont de Singapour, deux autres de France, un de nationalité autrichienne, un Turc, un Emirati et enfin un Danois.

S.A.M.