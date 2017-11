Signature de trois conventions à l’école supérieure de commerce : Formation en post-graduation en droit maritime

Trois conventions-cadres ont été signées jeudi dernier à l’Ecole supérieure de commerce de Koléa, pour la formation en post-graduation spécialisée (PGS) dans l’expertise maritime pour l’année universitaire 2017-2018.

La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar.

Il s’agit de deux conventions signées entre le directeur général de la Société Générale maritime (Gema), M. Mohamed Dib, et le directeur de l’Ecole supérieure de commerce, M. Abdelaziz Sebouaa, sur « la gestion du transport, la logistique et l’expertise maritime». La troisième convention a été signée entre l’Ecole de Koléa et la Faculté de droit d’Alger, représentée par son directeur, Nourredine Lemtai, sur le « droit maritime ».

La signature de ces trois conventions a pour objectif, «le renforcement des connaissances et des compétences des cadres du transport maritime, à même de contribuer au développement de l’économie nationale », a indiqué M. Zaâlane à cette occasion, soulignant que « la ressource humaine et le secteur du transport maritime sont deux facteurs clés pour le développement de l’économie nationale ».

Le ministre a précisé que la signature de ces conventions s’inscrit dans le cadre de la mise œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui souligne la nécessité d'établir une coopération et des relations fortes entre l'institution économique et l'université pour la formation des ressources humaines et les mettre au diapason des développements dans différents domaines.

Il a rappelé que l’Algérie dépense annuellement des sommes faramineuses en devises pour le transport maritime des marchandises, mettant l’accent sur l’importance de la formation spécialisée et l’acquisition des compétences susceptibles de réduire cette facture et mettre fin à ces dépenses continues. Après avoir souligné le besoin de son secteur de ce type de spécialités, M. Zaâlane a appelé les responsables de l’université et autres entreprises nationales à profiter de telles initiatives et conclure des conventions pour la formation de la ressource humaine. Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a appelé à consacrer le principe de l'ouverture de l'université sur l'environnement économique et social et de promouvoir leur rapprochement afin de réduire l’écart constaté entre les institutions économiques et l'université.

M. Hadjar a rappelé, dans ce sillage, le projet de l’entreprise, lancé par le ministère du secteur il y a deux ans, qui prévoit que chaque université doit établir une étude approfondie en coordination avec les autorités locales et les entreprises économiques et les organisations professionnelles de chaque région.

L’étude, qui devrait être finalisée à la fin de l’année universitaire, permettra, selon le ministre, de revoir le système de formation au niveau des universités algériennes et de créer des pôles universitaires spécialisés, à l’instar du pôle universitaire de Koléa qui comprend des écoles et des instituts nationaux en relation avec le domaine de la finance et de l'économie.

Le ministre a annoncé également que son département est en train d’élaborer de nouveaux textes de loi, qui permettront une meilleure flexibilité aux écoles supérieures et aux universités dans la mise en place de convention, sans avoir recours à la tutelle, en vue d’une meilleure valorisation des résultats de recherche. Il convient de rappeler, par ailleurs, que la première promotion de GemaForm sortira ce mois de novembre, après une année de formation sanctionnée par un diplôme en post-graduation spécialisée (PGS) en transport maritime et logistique.

Salima Ettouahria