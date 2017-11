Campagne électorale des locales du 23 novembre

La campagne a gagné en ambiance, drainant davantage de citoyens, en cette fin de semaine

L’occasion a été mise à profit par plusieurs chefs de partis qui ont plaidé en faveur de l’élargissement des prérogatives des assemblées élues. D’autres candidats aux élections du 23 novembre prochain ont mis en garde contre le boycott qui ne sert pas le citoyen, ont-ils prévenu. Ces derniers ont également souligné toute l’importance du pouvoir souverain des électeurs dans le choix de leurs représentants et la nécessité de convaincre ces électeurs par des programmes concrets.

Le porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND), Chihab Seddik, a souligné que son parti a élaboré des propositions concrètes pour améliorer l'action des Assemblées élues au niveau des communes et des wilayas, de même qu’il a convié les autres formations politiques à «formuler de véritables alternatives et ne pas se contenter de critiquer l'action du gouvernement».



Les chefs de parti investissent le terrain



Apparemment remonté contre «ceux qui critiquent les partis (de la majorité) et le gouvernement doivent présenter des programmes alternatifs et convaincre le peuple, car axer son discours électoral sur les insuffisances de l'Exécutif et du système politique n'est d'aucune utilité», M. Seddik Chihab a été chaudement ovationné pour cette sortie, lors d’un rassemblement populaire organisé à Alger, dans la commune de Saoula. «Le citoyen n'a que faire de tels discours. Ce dont il a besoin, c'est de voir son niveau de vie s'améliorer», a fait remarquer le porte-parole de la deuxième force politique à l'APN.

Poursuivant ses propos, l’orateur a loué la disposition contenue dans le projet de loi de finances 2018, prévoyant de porter le budget consacré au plan de développement communaux (PCD) de 35 milliards DA (en 2017) à 100 milliards DA, ainsi que la préservation du caractère social du budget général, et ce, notera-t-il, en dépit des difficultés financières que traverse le pays. Pour sa part, le président du Front El Moustakbal a plaidé, au cours d'un meeting, à Relizane, pour une solidarité entre tous les Algériens pour faire face aux «menaces qui guettent le pays». Abdelaziz Belaid a réitéré l’importance dit-il d’un dialogue «ouvert à toutes les composantes de la société». Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP) a de son côté appelé tous les citoyens en âge de voter à se rendre en masse aux urnes pour pouvoir choisir leurs représentants. M. Abdelmadjid Menasra relèvera depuis la commune de Meskiana, à Oum El Bouaghi où il animait son meeting, que «les critiques et les dénonciations ne servent à rien et que ce qui, réellement, peut changer la situation c'est l'acte de voter». L’importance de l’acte de voter a été aussi mise en avant par le président du Front national algérien (FNA) qui, depuis Guelma, a appelé les citoyens et les citoyennes à exercer pleinement leur pouvoir souverain de choisir leurs élus, en se rendant massivement aux urnes le 23 novembre prochain.

Poursuivant ses propos, M. Moussa Touati a aussi mis l’accent sur le fait que «l'abstention est contreproductive et n'est pas dans l'intérêt du citoyen qui doit s'impliquer totalement dans l'opération électorale et prévenir ainsi les manipulations», a-t-il dit. Pour sa part, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs a indiqué que sa formation était prête à conclure des alliances, à condition, dit-t-elle, que «les programmes des partis politiques (intéressés) soient en convergence avec celui du PT». Mme Louisa Hanoune évoquera dans ce sillage nombre de points à l’image de la «couverture globale de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP)», «la gestion transparente des affaires des collectivités locales», «la restitution de la gestion des biens communaux au profit des communes», «le respect rigoureux de la loi sur les marchés publics» et autres objectifs défendus par le PT.

Soraya Guemmouri



TAJ

Unité nationale et développement

les priorités

Le président du parti Tajamoue Amel Al Djazair (TAJ), Amar Ghoul, a appelé hier, à Annaba, à la préservation de l’unité nationale et des acquis du peuple algérien réalisés depuis l’indépendance du pays jusqu’à ce jour. Intervenant au titre de la campagne électorale des locales pour son parti du pays, il a souligné, à ce propos, que l’unité nationale forgée et cimentée dans la lutte de libération du pays, permet la stabilité et la paix, synonyme de poursuite du développement du pays dans tous les domaines.

A la salle de la culture Mohamed-Boudiaf de Annaba où avaient pris place ses militants, sympathisants et curieux, Amar Ghoul a expliqué les objectifs que compte atteindre son parti aussi bien à l’échelle nationale et locale à travers un programme politique. «Le parti TAJ représente le miroir des objectifs de la société», a-t-il soutenu, martelant que son parti est celui du peuple en premier lieu et celui de l’Etat par excellence. Le programme politique est un choix porteur pour le peuple, les jeunes, la femme et les couches défavorisées avant de rendre un hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L’époque des coups d’Etat est révolue, a souligné le président de TAJ, mettant l’accent sur l’intégrité et la compétence des candidats que le parti a proposé pour les assemblées communales et de wilaya (APCS-APW) devant sortir des élections du 23 novembre prochain. Le développement local est la priorité des priorités, a insisté Amar Ghoul qui s’est engagé à travers ses candidats locaux s’ils venaient à être élus, de régler les problèmes socio économiques de la wilaya a commencer par l’emploi, l’eau, etc. Enfin, il a appelé à voter le 23 novembre prochain en faveur des huit listes des candidats de TAJ dont sept présentent dans sept communes.

B. Guetmi

Sécurité et Stabilité



En rencontrant mercredi dernier, à Sétif, les militants, candidats et cadres de son parti, Amar Ghoul, président de TAJ, à mis a profit la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution pour faire état de la dimension historique d’une telle date et l’impact qu’a produit cette grande révolution dans le recouvrement de l’Indépendance et d’une liberté spoliées par le colonialisme français. Le président de cette formation politique qui poursuivait ainsi une vaste action de proximité dans plusieurs localités de la zone nord, notamment Bougaa et Maoklane soulignait toutes ces valeurs de novembre qui animaient le peuple algérien uni dira t-il et luttant en rangs serrés, sans la moindre forme d’égoïsme ni vision partisane étroite pour une seule cause, celle de l’indépendance de l’Algérie et sa juste place dans le concert des nations.

Il mettra à profit tous ces grands acquis de l’Algérie pour souligner la nécessité pour chacun de tirer aujourd’hui les enseignements qu’il faut et s’inspirer des valeurs de Novembre pour relever d’autres défis autrement plus importants.

TAJ est un parti qui rassemble, un parti qui abonde d’abord et avant tout dans le sens de la mise en œuvre de toutes les potentialités humaines en premier pour relever les défis sécuritaire, social et économique et se dresser telle une citadelle avec tous les Algériens jaloux de leur patrie pour faire face aux campagnes de dénigrement à travers lesquelles certains gens que l’Algérie dérange tentent d’affecter l’image de marque de notre pays, sa sécurité et sa stabilité.

F. Zoghbi





MPA

plus de prérogatives aux maires



Pour le président du MPA, Amara Benyounes, c’est le peuple qui décide de la composition des assemblées élues. Il n’a pas besoin de tutelle pour le faire a-t-il dit dans un meeting électoral qu’il a animé jeudi à Bordj Bou Arreridj. Nous refusons le commerce au nom de la légitimité révolutionnaire ou au nom des constantes nationales comme l’islam et l’amazighité a ajouté le président du MPA qui considère que les élections locales sont plus importantes que les législatives à cause de leur effet sur les problèmes quotidiens des citoyens. Ce qui l’a poussé à demander plus de prérogatives pour les maires qui sont les mieux placés pour porter la voix des citoyens. Il va même jusqu’à réclamer une plus grande décentralisation dans la gestion des affaires publiques. Cette option est d’autant plus indiquée dans le contexte actuel qui nécessite un encouragement des initiatives, notamment en matière d’investissement a indiqué M. Amara Benyounes. Proposant des réformes économiques profondes, ce dernier évoque d’abord la nécessité de régler la question du foncier industrielle et ensuite l’obligation de maîtriser le marché parallèle. L’accusation d’utilisation de l’argent sale dans le financement de la campagne a été également au menu de l’intervention du président du MPA qui a relevé que ce sont les partis qui sont responsables de cette situation. Soulignant que cette notion doit être expliquée, il a appelé ceux qui en parlent à avoir le courage politique pour dire que cet argent provient de la vente de drogue et du terrorisme. Ce n’est aux partis ou aux journalistes de juger les gens a t-il noté. M. Amara Benyounes qui est revenu sur le message du Président de la République à l’occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution a indiqué que le temps des coups d’Etat est révolu, rappelant au passage ce que les Algériens ont payé pour avoir droit à la stabilité. Si nous avons choisi notre slogan, la démocratie tranquille, c’est pour préserver cette stabilité a-t-il dit.

Fouad Daoud

RND

Décentralisation des APC

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a plaidé hier, de Skikda, pour des réformes dans les assemblées locales élues «à travers la décentralisation pour mieux servir le citoyen et ses intérêts».

Dans un meeting populaire tenu à la salle omnisports Frères-Bouchache, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 23 novembre, M. Ouyahia a estimé impératif de «corriger les choses au niveau des assemblées locales afin d’améliorer la gestion des affaires des collectivités locales».

Le responsable du RND a également mis l’accent sur «le bon choix des membres des assemblées communales et de wilaya» qui constituent une sorte de parlements locaux, indiquant que les prochaines élections locales devraient conduire à l’élection d’élus jouissant d' «intégrité, de compétence et d’esprit nationaliste».

Il a également assuré que les candidats de son parti, dont 63 % sont des universitaires, ont été sélectionnés sur cette base. Devant une salle pleine, le SG du RND a appelé les électeurs à bien choisir leurs représentants, affirmant que le code communal et de wilaya seront révisés pour élargir les prérogatives des élus locaux. Réitérant le soutien du RND au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Ouyahia a indiqué que la crise financière vécue par l’Algérie lui a fait perdre 50 % de ses revenus. Toutefois, a-t-il ajouté, «la perspicacité du Président de la République lui a permis de la surmonter», avant d’assurer que l’Algérie «marche sur la bonne voie».

M. Ouyahia a évoqué, à l’occasion les multiples projets retenus dans les divers secteurs au profit de la wilaya de Skikda durant les 18 dernières années avant de clore son allocution par l’appel aux citoyens à donner leur confiance aux candidats de sa formation politique, qui, a-t-il assuré, est «la mieux apte à conduire les affaires du pays». (APS)

Fadjr El Djadid

Un développement local durable

Le parti Fadjr El Djadid (PFJ) plaide dans son programme électoral, en perspective des élections locales du 23 novembre prochain, pour l'élargissement des prérogatives des assemblées élues afin de «leur permettre de réaliser le développement local durable». A ce propos, le PFJ appelle à augmenter la performance des assemblées élues à travers «l'élargissement de leurs prérogatives afin de leur permettre de concrétiser leur programme électoral visant à réaliser le développement local durable».

Dans le même contexte, la formation politique met en avant l'importance de développer les structures des assemblées élues, tout en accordant un intérêt particulier à la formation continue des fonctionnaires et l'adoption des méthodes de gestion moderne pour améliorer leurs performances et offrir, ce faisant, un service public à la hauteur des aspirations des citoyens.

Le PFJ a consacré, par ailleurs, une grande partie de son programme à la jeunesse, appelant à accorder davantage d'importance à cette frange en œuvrant à lui garantir des postes d'emploi, en luttant contre les fléaux sociaux, à l'image de la drogue, et en axant les efforts sur la promotion du sport à travers la réalisation de structures de proximité et la mise en place, au niveau local, de programmes dans les différentes disciplines sportives.



Soutenir les PME et encourager les jeunes à s'intéresser à l'agriculture



En outre, le parti souligne dans son programme l'importance du soutien aux petites et moyennes entreprises afin d'en faire l'épine dorsale de l'économie nationale et de la reconsidération des crédits accordés dans le cadre de l'emploi de jeunes. Le PFJ, qui appelle à encourager les banques qui recourent aux formules de financement islamique (El Mourabaha), plaide également pour la réforme du système administratif à travers la lutte contre toutes formes de bureaucratie. (APS)

MSP

La participation, un geste essentiel

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmadjid Menasra, a appelé hier, à partir de Constantine, à une participation massive aux élections locales du 23 novembre, et ce, afin de faire barrage aux tenants du boycott, «propagateurs du désespoir au sein de la population».

Rappelant que le MSP a été de tous les scrutins, même si «c’est plus la forme qui y a été respectée, au détriment du contenu», l’ex-ministre de l’Industrie et de la Restructuration, qui a animé un meeting électoral au siège du Théâtre régional (TRC), a soutenu que c’était là la meilleure attitude à observer, l’abstention n’apportant aucune solution, alors que l’acte de voter peut le faire, même dans une petite mesure : «Nous avons toujours veillé à délivrer un message clair. S’il est vrai que les différentes échéances électorales n’ont pas apporté le changement souhaité, ce qui a causé un désintérêt des citoyens, électeurs et même candidats, pour ces rendez-vous, nous demeurons convaincus que la désobéissance civile, comme au début des années 90, de même que le boycott, ne peuvent faire avancer les choses, et que le meilleur moyen pour que s’opère le changement est de se rendre aux urnes et de choisir parmi ses concitoyens les meilleurs à même de représenter dignement leurs électeurs».

Et d’ajouter : «Il est vrai qu’il y a une mainmise de l’administration sur la gestion des affaires publiques, et que les assemblées élues ne sont pas associées à l’effort de développement local, mais nous n’avons pas d’autres alternatives que d’essayer d’y être représentés. Pour nous, il s’agit d’une manière de combattre et de résister».

Profitant de sa présence dans la ville d’Abdelhamid Benbadis, Abdelmadjid Menasra n’a pas manqué de rappeler que les idées du chef de file des réformistes, de même que celles d’un autre natif de la ville, le penseur Malek Bennabi, constituent la matrice idéologique de son mouvement, notamment en ce qui a trait à la dimension culturelle et civilisationnelle de la personnalité algérienne, tout en souhaitant que Constantine recouvre son statut de capitale culturelle arabe et islamique.

I. B.

SIDI BEL-ABBES :

L’engagement des candidats en question



Presque une semaine depuis le lancement de la campagne électorale pour ces élections locales, la cadence n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière, en dépit de la portée et de l’impact de cette consultation sur le développement de la collectivité et la promotion du cadre de vie du citoyen.

Il est vrai que le travail de proximité est privilégié par les 16 formations politiques en lice. Il n’en demeure pas moins que l’animation de cette phase paraît peu perceptible, en l’absence d’un débat de thèmes accrocheurs et porteurs pour la région. Une région aux grandes potentialités et dont l’exploitation et la rentabilisation pourraient générer des richesses, créer des emplois et déclencher une croissance. Ce sont là d’ailleurs les véritables attentes des populations locales à l’écoute, certes, mais attentives aux engagements des uns et des autres.

La timidité relevée dans l’opération d’affichage des listes en est certainement l’illustration. Les candidats toutes tendances confondues, sont ainsi sommés de rentrer dans le vif du sujet, surtout pour être en adéquation avec l’évolution d’une société et en adaptation avec sa mutation. Et les axes d’intervention pour sensibiliser le citoyen ne manquent certainement pas, étant donné les préoccupations formulées et besoins exprimés, dans le domaine socio-économique notamment.

A la wilaya de Sidi Bel-Abbès, après l’effort considérable consenti par l’Etat et traduit par une remise à niveau et un rééquilibre de ses zones, le temps est à la valorisation de l’équipement réalisé, c’est-à-dire la dynamisation de l’investissement productif.

« Nous avons besoin de représentants qui veillent au développement de la région en exploitant ses atouts pour ne guère se limiter à des missions classiques. En clair, de véritables gestionnaires en mesure de provoquer une dynamique et de donner une résonance à la notion de décentralisation. C’est de la représentativité qu’il s’agit aujourd’hui en cette phase cruciale que traverse le pays…», s’est exclamé Mohamed El Habib, un jeune universitaire.

A. Bellaha

BEJAIA

Les candidats indépendants plus « audacieux »



La campagne pour les élections locales du 23 novembre se poursuit timidement à travers les 52 communes de la wilaya de Bejaia. Après une semaine du lancement de la dite campagne, l’atmosphère est morose. En effet, quelques affiches des candidats des partis et des listes indépendantes sont collées d’une façon anarchique à travers les sites réservés.

D’après une analyse établie sur le terrain, le désintérêt des électeurs provient généralement des bilans négatifs des élus sortants et en même temps du choix des nouveaux candidats, sans aucune expérience ni niveau intellectuel, et qui auront à gérer les nouvelles collectivités.

Ainsi, les partis en lice ne font aucun effort pour asseoir leur crédibilité et redonner confiance aux électeurs. Les citoyens sont « déboussolés» devant le nomadisme des candidats qui changent de camp dans le seul but de se présenter aux élections. Les formations politiques au niveau de la wilaya sont totalement disloquées.

Des dissidents ont quitté leur parti —généralement ceux qui ont vu leurs dossiers rejetés lors des élections législatives de mai dernier— pour opter pour un autre parti sans conviction de programme. Des mécontentements de candidatures ont été enregistrés au FLN, RND, FFS, RCD et MPA.

Des mécontents qui ont changé de parti ou ont simplement rejoint les listes indépendantes en ayant une opportunité d’être candidats. Ceci dénote que les partis ne possèdent aucune assise militante, ni un effectif stable de militants et adhérents. Des partis qui hibernent durant des années et qui ne reviennent sur scène que pendant les élections. C’est d’ailleurs le constat effectué à travers leurs locaux qui sont fermés durant plusieurs mois et qui connaissent un semblant d’ambiance à l’approche des élections.

M. Laouer