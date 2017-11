Dans la LUCARNE : Les verts au 5-Juillet

Il est clair que l'équipe nationale est celle qui porte le flambeau du peuple. Il est évident qu'en retour elle a toujours donné du plaisir aux supporters de toutes les régions du pays. Elle les a fait sortir à plusieurs reprises dans la rue pour faire la fête. Des moments que personne ne peut oublier, à jamais ancrés dans la mémoire collective. Pour cela, on ne remerciera jamais assez cet ensemble national qui a fait vibrer l'Afrique tout entière et aussi offert une très belle image du football algérien à travers toute la planète. Il a ainsi réalisé des prouesses qui sont à mettre dans un musée, eu égard au fait qu'elles ont été appréciées dans toutes les contrées du monde même les plus reculées. Autres temps, autres mœurs, doit-on dire aujourd'hui, du fait que notre sélection nationale a perdu quelque peu de son aura. Elle n'est pas aussi fringante qu'elle ne l'a été dans un passé récent. Des facteurs exogènes et endogènes expliquent un peu cette descente presque brutale aux abysses. On ne revient pas sur l'erreur commise pour donner un autre souffle, un autre départ à notre « jeu à onze » national. La

«barque» est restée au quai et il fallait lui trouver un nouvel équipage pour la remettre sur la bonne voie. On a alors décidé la solution du technicien local pour reprendre des forces et montrer à l'Afrique avec ses nouveaux «patrons» qu'on n'est pas «mort». Un trio conduit par Madjer pour renflouer notre embarcation pour qu'elle poursuive son chemin avec de meilleurs atouts et surtout arguments. Certes, Madjer et ses deux adjoints, Menad et Ighil, ne vont pas faire «table rase» sur le passé récent, mais ils veulent d'abord se rassurer avant cette rencontre contre le Nigeria qui se présente à nos yeux des plus intéressantes surtout pour oublier nos déboires, nos déconvenues. Une sorte de remise en cause tout en montrant qu’avec une bonne préparation psychologique, on peut aller très loin. Une expérience qu'il faudra tenter, même si Madjer a été décrié par certains. Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a fait sien l'adage qui dit «la caravane passe, les chiens aboient». C'est peut-être sa témérité, sa grande volonté de bien faire qui le pousse à «boucher» ses oreilles pour ne pas entendre les «chants des sirènes». Il sait qu'avec un bon travail sur le terrain, il pourra faire taire tout le monde et notamment ces faux-dévots qui se cachent derrière des analystes désuets pour le faire «tomber en pièces» dans l'espoir de le décourager. Apparemment, ce plan presque machiavélique, peut-on dire, n'a pas marché. Ils attendent un éventuel échec pour se manifester de nouveau. Contrairement à ses prédécesseurs, Madjer ne craint pas de voir l'EN A évoluer au stade 5-Juillet. Un stade dénommé par les supporters et les journalistes, le «tribunal». Dans cette enceinte n'importe chaque entraîneur passera le «vrai test». S'il réussi son examen, il sera automatiquement adulé de tous. Dans le cas contraire, c'est le début quasi-certain de sa chute, comme ce fut le cas de Christian Gourcuff, le Français. En perdant en amical contre la Guinée (2à1), on lui a sorti immédiatement une pancarte où il y avait écrit «Dégage» . Et ce fut le cas, puisqu'il a été remplacé par Rajevac et la «meute» d'entraîneurs qui s'en suivra. Le 14 novembre, à 19h30, notre sélection nationale à dominante de joueurs évoluant à l'étranger sera opposée à son homologue de la République centrafricaine. Cette équipe qui arrivera chez nous le 06 novembre prochain après avoir effectué un mini-stage à El Bez (Sétif) arrivera sur Alger pour tenter de réaliser le meilleur résultat possible contre notre onze national. En 2012, lors des éliminatoires de la CAN, elle nous a battu sur le score de (2 à 0) avec Benchikha. Ce ne sera pas du gâteau, surtout qu'elle prépare son prochain match (mars 2018) contre la Guinée pour le compte des éliminatoires de la

CAN-2019. Madjer en acceptant de jouer au 5-Juillet a pris un risque, néanmoins calculé puisqu'il pense qu'il est capable avec son groupe et ses adjoints de relever le défi.

Hamid Gharbi