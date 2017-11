JSK : Ait Djoudi, Madjène et Zouaoui prennent les commandes

La journée de jeudi a été forte en rebondissement à la JSK. Entre le départ de Jean-Yves Chay et son staff et l’arrivée du trio Ait Djoudi-Madjène-Zouaoui, les décisions se sont succédés. Dans la matinée, c’est l’entraîneur, Jean-Yves Chay, qui a fait ses adieux aux joueurs. Le coach français, arrivé il y a moins d’un mois, a décidé de quitter son poste par solidarité avec Hamid Sadmi.

«Je n’ai pas apprécié la manière avec laquelle on l’a traité. Il ne méritait pas ça. Nous avions pourtant un grand projet pour la JSK», a déclaré le technicien de

69 ans. Ses deux jeunes assistants, Samir Djouder et Nassim Hamlaoui, ont quitté eux aussi leurs fonctions.

Du coup, c’est Abdelmounaim Kherroubi qui devra assurer l’intérim comme à chaque fois en attendant la nomination d’un nouveau staff. Un dossier sur lequel devront se pencher les nouveaux dirigeants de la JSK. En effet, le trio, Ait Djoudi-Madjène-Zouaoui a accédé officiellement, jeudi soir aux commandes de la JSK. «Nous avons convenus que nous serons les seuls décideurs. Nous avons les pleins pouvoirs», a déclaré Farid Zouaoui dans la foulée.

Azeddine Ait Djoudi, qui occupera en parallèle le poste de directeur sportif a énuméré les dossiers urgents à classer.

«L’équipe première reste l’urgence. Nous avons beaucoup à faire à ce niveau et dans les plus brefs délais.

À commencer par la régularisation des joueurs ; ce qui devrait se faire à partir de la semaine prochaine. En outre, il y a les dossiers des joueurs qui ont saisi la CRL et la Fifa à régler aussi », a déclaré Ait Djoudi qui s’est prononcé sur le profil du futur entraîneur. «Temporairement, c’est Kharroubi qui sera chargé d’assurer l’intérim.

Il dirigera le match de Sétif. Je serai naturellement là pour l’aider et le conseiller. Je pense que je peux leur apporter mon expertise et mon expérience. Après, dans l’absolu, je pense que le nouvel entraîneur doit être un enfant du club. Personnellement, j’aimerai que ce soit Moussa Saib. J’ai déjà eu à travailler avec lui par le passé et je sais qu’il a le profil et les qualités pour prendre le poste », a déclaré Ait Djoudi et d’ajouter qu’une « réunion avec Saib devrait avoir lieu pour tenter de trouver un accord ».

En attendant, la JSK reprendra les entraînements ce samedi sous les ordres d’un staff intérimaire conduit par Kharroubi, que les joueurs connaissent bien d’ailleurs, puisqu’il a déjà assuré les mêmes fonctions après le départ du duo Rahmouni-Moussouni, il y a un mois.

Le trio Ait Djoudi-Zouaoui-Madjène a convenu de se réunir une dernière fois ce samedi avec les membres du Conseil d’administration ou de surveillance, c’est selon, pour entériner l’accord et se mettre au travail. Ait Djoudi promet «une JSK d’envergure continentale dans trois ans». Une promesse séduisante, mais la tâche ne s’annonce pas de tout repos. Bon vent !

Amar Benrabah