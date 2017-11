MCA-2 PAC 1 : Un match plaisant et à suspense

Le stade de Bologhine a été hier le théâtre d’un derby pas comme les autres. En effet, le doyen, le MCA, avait en face de lui la révélation de ce début de saison : le PAC de Zetchi, même s’il a laissé les rênes du club à son frère depuis qu’il est devenu président de la FAF (le 20 mars dernier).

Les supporters s’attendaient à un match très plaisant mettant aux prises deux équipes qui savent manipuler le ballon. Dans cette équipe du PAC, il y a de véritables virtuoses dont deux parmi eux évoluent au sein du MCA.Il s’agit de Mansouri et Mouaden. Le MCA avait pour objectif de confirmer les deux victoires consécutives contre la JSK (2 à 0) et l’USMB, au stade des frères Brakni (2à1). Le PAC, pour sa part, veut faire oublier à ses supporters, peu nombreux, hier, à Bologhine, sa défaite sur ce même stade devant l’USMH (3 à 2).

Le match, comme attendu débutera sur les chapeaux de roue. On a assisté dès le début, à quelques facettes techniques qui méritent d’être relatées. Les poulains de Casoni eurent plusieurs occasions de scorer, notamment quatre coup francs presque coup sur coup, mais Mansouri sera là pour annihiler. Et sur un autre coup franc, Hachoud l’exécutera sur le heading de Balegh qui fera mouche (22’). Toutefois, les Vert et Rouge sont les plus entreprenants, mais ils pêchèrent par manque d’efficacité devant la cage adverse. Les camarades de l’excellent Chaâl auraient pu rejoindre les vestiaires avec une avancée de deux buts sans que personne ne trouve à redire. En seconde mi-temps, les Mouloudéens viendront avec l’idée de corser la note et ils ont failli l’atteindre par Bendebka. Les pacistes ne baisseront pas les bars et ils étaient à un doigt d’égaliser suite à une faute de Chaâl. Avec un penalty excentré, Derrardja le tirera en force et ajoute joliment le deuxième but (54’). Le MCA joue bien en parvenant à étouffer» ces jeunes du PAC qui pratiquent, eux aussi un football assez léché. Les poulains de José Maria étaient à un doigt de réduire le score, mais Chaâl sera là pour éviter le pire..Et sur un service de Bendebka, Nekkache rate le troisième but.

Certes, les Pacistes ont eu plus de possession, mais le dernier mot est revenu aux Mouloudéenns. Toutefois, sur une échappée des visiteurs, Cheraïtia réduira le score suite à une superbe balle enveloppée que Chaâl n’a rien pu faire (77’). Balegh sortira et sera remplacé par Karaoui afin de fermer le jeu. Les pacistes sont dominateurs et peuvent à tout moment égaliser. Néanmoins, les Mouloudéens tiendront bon jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire méritée qui propulse le MCA aux premières loges.

H. G.