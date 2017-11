Rendez-vous cinématographiques d'Alger : Projection de De toutes mes forces, à la salle Ibn Khaldoun

De toutes mes forces a été le premier long métrage à être projeté jeudi à la salle Ibn Khaldoun en présence du réalisateur franco-algérien, Chad Chenouga, dans le cadre de la manifestation culturelle intitulée "Rendez-vous cinématographiques d'Alger’’. Le film d’1h 38min est sorti le 3 mai 2017 avec un casting comprenant Khaled Alouach, Yolande Moreau et Laurent Xu. Il raconte l’histoire de Nassim (Khaled Alouach) en première dans un grand lycée parisien et qui semble insouciant, alors qu’il venait, en réalité, de perdre sa mère qui s’est suicidée. Par la suite, il est placé en foyer. Le cinéaste Chad Chenouga se concentre sur la vie de cet adolescent qui, chaque soir, rentre dans un foyer. Mais malgré la bienveillance de la directrice, madame Cousin, il refuse d’être assimilé aux jeunes du centre et ne veut pas s'intégrer au groupe. S'enfermant dans son chagrin, au lycée, il a de mauvaises notes et trouve refuge auprès de sa petite-amie à qui il a caché la vérité. Nassim tente alors de remonter la pente avec l’aide de Yolande Moreau, la directrice du foyer. Elle l’incite à ne jamais baisser les bras. "Si t'étais moins jeune et moins con, je t'épouserais !", lui dit-elle. En effet, Nassim ne baisse pas les bras et il entame un parcours pour "ne pas mourir", comme il l’affirme lui-même. Le film est déjà diffusé dans près de 80 villes en France et il le sera au Canada, en Espagne et en Egypte. L'Etablissement Arts & Culture de la wilaya d'Alger organise, du 2 au 4 novembre, cette manifestation cinématographique qui verra la projection de 6 films et qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre la wilaya d'Alger et la région Ile-de-France pour la consolidation des échanges culturels. La manifestation vise aussi à dynamiser les relations culturelles et à faire connaître la nouvelle génération de cinéastes franco-algériens, avait indiqué à l'APS, Mme Bettache Souhila, la chargée de communication de l'Etablissement Arts & Culture. Organisée en collaboration avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, cette manifestation culturelle verra la projection de 6 films (3 longs métrages et 3 courts métrages) tournés tous en Algérie et en France. Au registre des longs métrages, le public est invité à assister, dans la soirée du 3 novembre, à la projection du film "D'une pierre deux coups" de la réalisatrice d'origine algérienne Fejria Deliba à 17H et du film "En attendant les hirondelles" de Karim Moussaoui à 20H. Au programme des courts métrages figurent "Mahé ou la fureur de vivre" du réalisateur franco-algérien Houssam Boukhari (13 min), "Le Jardin d'essais" de la réalisatrice Dania Reymond (42 min) et "Kindil El Bahr" de Damien Ounouri. Le jour de la clôture (4 novembre), est prévue une rencontre regroupant les professionnels de l'industrie cinématographique autour de la problématique "Comment tourner un court-métrage en Algérie?". Cette rencontre sera également une opportunité pour connaître les jeunes porteurs de projets cinématographiques. La manifestation sera clôturée à la salle Ibn Khaldoun par un concert de musique donné par le groupe "Freeklane". (APS)