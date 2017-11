9es rencontres euro-magHrébines des écrivains : Conférence sur le « roman non fonctionnel »

Une gerbe de romanciers ont soulevé une série de questions sur « le travail » du romancier et son rôle, notamment, dans l’enrichissement de l’Histoire.

Lors d’une conférence organisée à la huitième journée du Salon international du livre d’Alger (SILA), intitulée « Le roman non fonctionnel » dans les 9es rencontres euro-maghrébines des écrivains, les participants sont unanimes à dire que les esprits littéraires s’accordent sur le fait que la frontière entre la fiction et la réalité dans le roman reste floue et remise maintes fois en question par les consommateurs d’idées. Cependant, ils admettent que la fiction n’est pas nécessairement imaginaire, d’où la complémentarité entre les deux : substantiel et évident ; adaptation et inspiration où se distingue singulièrement le polar.

Après avoir rappelé que l’histoire s’interroge perpétuellement, les romanciers participants, dont deux Algériens et des étrangers (Finlande, Roumanie, Hongrie et Espagne) ont souligné que la mémoire individuelle ou collective est basée sur la subjectivité, dont la biographie et l’autobiographie sont interprétées au-delà des actes et faits relatés. Quant au journalisme usant des techniques romanesques, il invite à l’imaginaire et à la fiction, met en scène dialogue, confie sa voix à un personnage et documente son récit.

Lors de son intervention, le littéraire algérien, Mouloud Achour, a estimé que la littérature est un gisement et un ensemble d’informations qui doivent être racontées, tout en considérant ces informations comme un témoignage.

Pour sa part, la romancière espagnole Mme Edurne Portela, a considéré que le littéraire est face aux défis, lors de son interprétation des évènements historiques, dont la subjectivité, surtout que le littéraire « utilise son imagination », c’est pourquoi, il y a une diversification des points de vue entre les littéraires.

L’un des participants étrangers à ce colloque a estimé que le littéraire écrit pour « la diffamation » de la Mémoire, et que le romancier commence à écrire dès qu’il est imprégné de «la connaissance, la peur et l’obsession». Il précisera que ces « facteurs » incitent le romancier à raconter ‘‘son’’ interprétation des faits.



La place du roman avant l’avènement des médias modernes



Les participants, qui ont rappelé « la place du Roman avant l’avènement de la radio et la télévision », préciseront que malgré l’élargissement de l’Internet et l’émergence des réseaux sociaux, le roman maintient sa place, même qu’il s’impose sur le net.

En ce qui concerne l’interférence entre le journalisme et la littérature, Amina Sheikh et Abdelkader Hamid ont mis en exergue les immixtions entre ces deux disciplines, dont la divergence de la langue dans l’article informatif et le texte dans le roman, ainsi, le positionnement de l’auteur dans le roman et du journaliste dans son article, sachant que l’objectif des deux catégories vise à susciter l’émotion des lecteurs.

En fin de compte, il est à noter que le roman non fonctionnel est une catégorie et un terme inventé aux Etats-Unis en 1966 suite à la parution du roman de Truman Capote Sang-froid, un quadruple meurtre qui a défrayé la chronique en Amérique. Une histoire vraie narrée à la troisième personne, une référence normative pour cette catégorie depuis.

Hichem Hamza