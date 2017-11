L’épopée «L’Algérie, la terre charmante» présentée à l’Opéra d’Alger : Émouvante fresque historique

Riche en émotions et pointant les faits les plus importants de l’histoire de l’Algérie, la présentation artistique de l’épopée «L’Algérie, la terre charmante» a laissé les présents de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh bouche bée, dans une fresque pleine, servie par une version actualisée qui a tenu compte de l'évolution post-indépendance de l'Algérie.

Minutieusement écrite en langue arabe par Leïla Zemmali, qui a consacré beaucoup de son temps dans la recherche, cette œuvre théâtrale a été présentée mercredi dernier, à l’occasion de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, et ce, en présence de hauts cadres de l’Etat, dont Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, Nourredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Taieb Zitouni, ministre des Moudjahidine, et Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, ainsi que des représentants des collectivités locales et des représentants diplomatiques accrédités en Algérie, outre plusieurs personnalités politiques et artistiques. Pas moins d’une vingtaine de tableaux ont rappelé la chronologie de l'histoire de l'Algérie durant une heure et vingt-cinq minutes. Conduit par plus d’une centaine de comédiens, ce spectacle, inscrit dans le registre du théâtre de l'épopée, a été conçu dans une vision moderne, usant de techniques audiovisuelles où la projection d'images et de vidéos ainsi que le play-back pour les dialogues et les chansons ont donné plus de présence aux évènements, les rapprochant ainsi de la réalité. Ainsi, des jeunes talents ont raconté au public nombreux de la salle Boualem-Bessaïeh les étapes qu'a connues l'histoire de l'Algérie, à travers les différentes dynasties berbère, touarègue, la période des Byzantins, des Romains, l'arrivée de l'Islam, l'ère coloniale française, la guerre de Libération et la période post-indépendance. De nouvelles scènes sur la tragédie nationale des années 1990, la concorde civile, la réconciliation nationale et la période des réalisations de projets socioéconomiques ont constitué l’épopée. Mise en scène par Fawzi Benbrahi, sur un texte de Leila Zemmali, soutenu par des textes marquants en prose de grandes personnalités historiques, dont le discours du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, qui a mis en place la concorde civile et la réconciliation nationale, interpellant la population à l’unité et au développement, les mettant en garde de s’éloigner de toutes les idées pouvant nuire à la stabilité de leur précieux pays. A la manière de Peter Brook, sur une scène sous forme de bijou typiquement berbère qui offrait généreusement son espace aux comédiens, le spectacle a évolué, accueillant des accessoires et des costumes suggestifs au fur et à mesure de son évolution dans une scénographie signée Hamza Djaballah. La trame, menée par Amirouche Rebat, dans le rôle du narrateur, et Mustapha Sefrani, dans celui du commentateur (représentant le public), repose sur des "référents collectifs" évoluant dans un rythme soutenu où les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie ont été rendues dans des situations génériques. Le metteur en scène, assurant une bonne direction des comédiens, a misé sur le jeu scénique, la beauté des nombreux costumes et l'éclairage concluant qui a aidé à la création de différentes atmosphères. Les chorégraphies bien travaillées de Riad Beroual ont donné une bouffée d'énergie au spectacle, avec de belles figures de groupes en mouvements synchronisés, dansant sur des rythmes renvoyant à plusieurs régions du pays. Les arrangements musicaux, en outre, ont donné de l'entrain au spectacle dans des variations musicales du terroir. Complimentant l’équipe qui a œuvré pour ce magnifique travail, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a déclaré: « Je félicite l’équipe pour ce travail… C’est une véritable œuvre de créativité ». « Une mise en scène et une interprétation complètes, dignes des grands spectacles qui ont mis en valeur toute l’histoire de l’Algérie, ses valeurs mais surtout l’indépendance de l’union et de la liberté », a-t-il souligné. « Nous avons pris le soin de rendre au public l'épopée de l'Algérie par la profondeur esthétique et artistique, laissant les détails de l'histoire aux historiens», a déclaré à El Moudjahid Leïla Zemmali, en marge de cette présentation. Organisée par la wilaya d’Alger, sous l'égide des ministères de la Culture et celui des Moudjahidine, l’épopée «L’Algérie, la terre charmante» a été présentée, hier, sur la même scène, au grand public.

Sihem Oubraham