L'ANEP célèbre le Premier Novembre au SILA : Vibrant hommage à Mokhtar Kerkeb

A l'occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, l'Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a célébré l’événement en rappelant l'ancrage de l'Algérie aux questions africaines, à travers une conférence animée mercredi après-midi, à la faveur du 22e Salon international du livre d'Alger, par le critique cinématographique Ahmed Bedjaoui et Djazia Kerkeb, la fille du défunt moudjahid Mokhtar Kerkeb.

Dans cette conférence, intitulée « Algérie, racines africaines », Djazia Kerkeb a dressé un portrait de son père qui reste hélas inconnu pour la plupart des Algériens, alors qu'il a aidé, au lendemain de l'indépendance, les mouvements de libération en Afrique en sa qualité d'expert militaire auprès de l'Organisation de l'union africaine (OUA), en effectuant de périlleuses missions sur le terrain, notamment en Angola et en Tanzanie.

Pour sa part, le critique et auteur cinématographique Ahmed Bedjaoui a présenté une somptueuse allocution sur les relations cinématographiques algéro-africaines avec notamment l’âge d’or de la Cinémathèque algérienne dans les années 60 et 70, en étant un centre de distribution du cinéma africain vers l’Europe. Le conférencier a rappelé que la Cinémathèque était le fief des plus grandes figures du septième art africain, à l’exemple de Youcef Chahine et d’Ousmane Sembène.

L’assistance a suivi un extrait de son film Le camp de Thiaroyé, réalisé en 1988, lauréat du prix spécial du jury à la Mostra de Venise et du prix de l’UNICEF. Ahmed Bedjaoui a précisé que cette coproduction algéro-sénégalaise était la suite d’un long processus de coopération cinématographique entre l’Algérie et les pays africains, dont Ismaïl Lakhdar Hamina était le directeur de la photographie de ce film. Un film ayant obtenu un grand succès international, qui traite de la sauvagerie du colonialisme français au Sénégal, un film qui a été censuré en France pendant trois ans. Ahmed Bedjaoui a par ailleurs précisé que l’idée de la création de la Fédération des cinéastes africains a germé en Algérie en 1969 à l’occasion du Premier festival panafricain et non pas depuis la Tunisie. « Le congrès du cinéma africain a eu lieu en 1969 en présence de 35 Algériens et beaucoup de cinéastes africains, ils se sont mis d’accord sur les recommandations de la création de la fédération, l’idée a été concrétisée en Tunisie en 1976 », a-t-il noté.

Kader Bentounès

Djazia Kerkeb, fille de Mokhtar Kerkeb

« L’Afrique doit énormément à l’Algérie »



Officier stratège de l’ALN, le défunt Mokhtar Kerkeb a, entre autres, contribué à la libération de l’Angola contre le joug portugais. A l’occasion d’un hommage qui lui a été rendu par l’ANEP, sa fille Djazia revient dans cet entretien sur le parcours de son père et son engagement africain.



Parlez-nous de l’épopée de votre défunt père en Afrique pour aider les mouvements de libération africains...

Officier de l’ALN au grade de capitaine en 1962, Mokhtar Kerkeb commence à s’intéresser très tôt aux mouvements de libération africains. Il a toujours été militant de la liberté et de l’autodétermination des peuples, il va en expert militaire à l’OUA pour aller sur le terrain, notamment en Tanzanie, en Angola, d’abord pour sa grande expérience de maquisard pendant la guerre de Libération nationale, ainsi que pour son dévouement à la cause de libération des pays africains colonisés. Il part à Dar Essalam en Tanzanie en 1968, qui était à l’époque le fief de tous les mouvements de libération, mais aussi le fief des espions, où il a échappé à deux tentatives d’assassinat. Il apprend les coutumes de la Tanzanie, il apprend même la langue swahili, les hommes du MPLA viennent le chercher discrètement pour rejoindre les maquis angolais, il a marché 200 kilomètres à pied dans des conditions très pénibles en compagnie de deux instructeurs algériens de guérilla et de stratégie de guerre.

Parlez-nous de son attachement à la culture africaine et de son idéal d’une Afrique souveraine...

Comme il était à la Première Région, il a rencontré tous les leaders des mouvements de libération africains à Alger, la Mecque des révolutionnaires, et qui a abrité pas moins de 200 mouvements indépendantistes entre 1963 et 1970. Il connaissait personnellement tous les dirigeants et même des soldats, il avait une grande connaissance de tous ces mouvements et de tous leurs représentants à Alger, il s’adaptait facilement à la culture africaine. C’est la raison pour laquelle il a été désigné à fournir à Che Guevara l’aide pour son voyage libérateur en Afrique. Il faut dire que l’Algérie a beaucoup donné à l’Afrique à travers ses hommes.

Le grand public ne connaît pas Mokhtar Kerkeb et ses exploits. Sa fille, que pourrait-elle nous dire sur son côté humain ?

C’était un homme très discret et très modeste ; quand on voyait des films sur Che Guevara, il ne disait jamais qu’il l’avait connu et côtoyé de près autour d’un objectif commun qui est le mouvement de libération des pays africains. Il ne faisait jamais parler de lui, les jeunes ne le connaissent pas ; je me suis fixé pour objectif de faire un livre, peut-être même un documentaire, afin de parler de tous ceux qui ont contribué à la fin de l’ordre colonial en Afrique.

Entretien réalisé par K. B.