Environnement : Des associations adhèrent au réseau « éco-citoyen »

La société civile est un acteur majeur qui remplit des rôles de plus en plus importants dans la protection de l’environnement. Elle est appelée, à travers les associations de protection de l’environnement, à accompagner les actions du gouvernement pour davantage d’efficacité.



Lancé, depuis 2014 par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la Conservation de la nature (UICN-Med), le Programme de petites Initiatives pour les Organisations de la société civile d’Afrique du Nord (PPI OSCAN) est une initiative d’appui aux jeunes organisations de la société civile nord-africaine en matière de protection de l’environnement. Il s’inscrit dans le cadre des orientations de la stratégie nationale de la biodiversité, à travers l’encouragement de l’implication de la société civile dans les projets de conservation. Ce programme bénéficie de l’appui des ministères et départements en charge de la conservation de la nature en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie.

Les associations bénéficiaires s’exercent à travers 37 projets de terrain sélectionnés parmi 248 propositions reçues et un accompagnement individuel et collectif enrichissant leurs capacités et favorisant leur émergence en tant qu’acteur national à haute valeur ajoutée.

Les wilayas concernées sont Boumerdès, Oran, Tipasa, Tamanrasset, El Oued, Tizi-Ouzou, M’Sila, Naâma, Blida et Bordj Bou Arréridj. Un budget de 250.000 euros est accordé au financement de 10 projets associatifs dans dix wilayas, dans le cadre du Programme de petites initiatives pour les Organisations de la société civile d’Afrique du Nord qui s’étale entre la période 2014 -2017.

Les associations Barberousse d’Oran et Nautilus de Boumerdès, spécialisées dans le monde aquatique insistent sur le rôle des médias dans la promotion de leurs activités. Ces associations de protection de l’environnement cherchent même des professionnels pour réaliser des documentaires, selon les responsables de l’association Barberousse. Ces associations font énormément appel à la radio, à la télévision et même à Facebbok pour une vulgarisation de leurs activités et elles utilisent même des affiches pour faire connaître leurs activités.

Le programme a d’ailleurs organisé au complexe sportif Ahmed-Ghermoul à Alger, un atelier d’évaluation, de formation et d’appui aux 10 associations bénéficiaires du programme. Cet atelier qui a vu la présence des représentants du ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement et des représentants de l’UICN-Med, avait pour objectif l’appui des associations dans la rédaction de leurs rapports d’activités, la gestion administrative et comptables de leurs projets ainsi qu’un appui dans le domaine de la communication sur les projets.

Sur un autre plan une trentaine d’associations environnementales a rejoint tout récemment à Oran, le réseau "éco citoyen" qui a établi un programme annuel englobant différentes actions écologiques, a-t-on appris du coordinateur du réseau.

L’affaire de tous

Il s’agit d’un programme qui s’étalera tout au long de l’année, avec notamment, une campagne de reboisement conformément au programme de la wilaya d’Oran qui s'est fixée un objectif de planter 50.000 arbres, a indiqué M. Mohamed Guennoun.

Plusieurs actions ont été déjà menées depuis la démarrage de la campagne de reboisement à la mi octobre en cours au niveau du quartier Castors, hai El Menzeh et hai Bouamama, à Diar Errahma, dans la commune de Misserghine et hai El Akid Lotfi, ce qui a permis de planter pas moins de 700 arbres.

Les actions de reboisement se poursuivront tous les samedis, a signalé M. Guennoun, ajoutant que le but de ce réseau est de drainer plus de volontaires, d’adhérents et de militants pour atteindre un million d’amis de l’environnement à fin 2018. "La préservation de l’environnement est l’affaire de tous. Si on n’arrive pas à impliquer grands et petits dans les questions environnementales, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs", a-t-il relevé.

Une grande partie d'associations oranaises à vocation écologique et, d'autres encore activant dans ce but, ont rejoint ce nouveau réseau, a indiqué M. Guennoun, citant les associations d'écologie marine "Phénicia" et "Les amis de la mer", les associations culturelles "Bel Horizon" et "Oxygène et vie", entre autres.

Ce réseau a été constitué comme continuité à la caravane "éco citoyenne" qui a travaillé tout au long de l’été 2017 pour sensibiliser les estivants du littoral oranais à la nécessité de préserver les plages et l’environnement marin, a-t-il encore noté. Vingt associations y ont adhéré. Il faut reconnaître que des progrès substantiels ont été accomplis par le pays en termes d’infrastructures de préservation de l’environnement… Il s’agira tout simplement de les entretenir et de les exploiter davantage, à l’image des stations d’enfouissement de déchets et des stations de traitement des eaux usées. La politique d’éducation et de sensibilisation à la préservation de l’environnement est déjà une réalité, y compris dans les écoles ; il s’agira donc de lui assurer une translation sur le terrain, par la mobilisation de l’esprit civique, et le cas échéant, la sanction, pour préserver l’environnement.

