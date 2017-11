Selon la télévision d'Etat : L'armée syrienne a repris le contrôle total de Deir Ezzor

L'armée syrienne a repris le contrôle total de la ville orientale de Deir Ezzor, dernier grand centre urbain où était encore présent le groupe terroriste Etat islamique (EI), a annoncé la télévision d'Etat syrienne hier.

«L'armée annonce avoir pris le contrôle total de la ville de Deir Ezzor», a indiqué la télévision d'Etat, citant des sources présentes dans cette cité.

La veille, une ONG, avait déjà annoncé la reprise de Deir Ezzor par l'armée. L'agence de presse officielle Sana a rapporté pour sa part que la ville a été «entièrement libérée».

D'après la télévision d'Etat, les unités d'ingénierie au sein de l'armée s'employaient à désamorcer les mines et autres engins explosifs dans les quartiers repris à l'EI.

Un journaliste collaborant avec l'AFP a constaté jeudi de nombreux dégâts dans les quartiers récemment repris par l'armée, avec des immeubles qui se sont effondrés dans les combats ou des façades entièrement détruites.

Les tranchées creusées par les terroristes étaient encore visibles, tandis que des démineurs de l'armée tentaient de désamorcer les explosifs laissés par les combattants de l'EI. La perte de la ville est un nouveau coup dur pour l'EI, qui a subi une série de revers ces dernières semaines en Syrie et en Irak voisin et ne contrôle aujourd'hui plus aucune grande ville dans ces deux pays. Mi-octobre, l'organisation extrémiste a notamment été chassée de Raqa, son ancien grand bastion urbain syrien, une défaite hautement symbolique.

Deir Ezzor est le chef-lieu de la province du même nom riche en pétrole et frontalière de l'Irak, la dernière en Syrie aux mains de l'EI. La province de Deir Ezzor fait actuellement l'objet de deux offensives distinctes visant à reprendre à l'EI les territoires sous son contrôle. L'une est menée par les forces du régime, appuyées par l'aviation russe, l'autre par les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenus par la coalition internationale emmenée par les Etats-Unis.