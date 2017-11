Piqûres de Moustique-tigre : La prévention toujours prioritaire

Voilà un insecte qui fait couler beaucoup d’encre en ce moment et qui anime encore les débats sur les réseaux sociaux. Il s’agit du moustique tigre qui a été signalé par nombre de citoyens piqués dans divers quartiers de la capitale.

Face à l’inquiétude qui a gagné la population notamment les personnes diabétiques depuis l’apparition de cette espèce d'insectes, l’Association des diabétiques de la wilaya d’Alger a appelé ses malades à plus de «prudence», tout en mettant en garde contre les dangers de ce genre de moustique notamment.

Le président de l’association M. Fayçal Ouhadda a déclaré à cet effet que «le moustique-tigre est un genre de moustique qui peut être très dangereux pour la santé des diabétiques. Si le malade reçoit une piqure dans le pied, cette situation, lui donnera des brulures sur l’endroit de la morsure qui sera enflé et infecté et cela peut se compliquer pour le diabétique»

Dans ce sens, M. Ouhadda a conseillé de ne pas laisser le sol de la maison humide après l’avoir nettoyé, ou de l’eau rempli dans des récipients découverts car ce moustique est attiré aussi par l’eau propre».

En réalité, il n’existe pas de traitements insecticides préventifs en avant de la saison. La seule méthode efficace, c’est surveiller les eaux stagnantes et enlever les mauvaises herbes des jardins, des cours, des balcons, etc. Tout récipient susceptible de retenir les eaux de pluie ou d’arrosage. Si en cours de saison, de mai à novembre, on ne peut pas supprimer ces récipients, il faut les fermer le plus hermétiquement possible à l’aide d’une moustiquaire ou les vider régulièrement tous les deux ou trois jours.

Lors d’une rencontre organisée tout récemment à Alger, sur la présence du moustique tigre en Algérie, le directeur général de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, de la population et de la Réforme Hospitalière, le professeur Djamel Fourar, a indiqué par ailleurs qu’«il faut éradiquer les gîtes et foyers servant à l’éclosion des œufs de cet insecte, car ces insectes choisissent de se reproduire dans une eau propre, un lieu ombrageux, une végétation et tous types de contenants, y compris des pots de yaourt.»

Pour limiter sa prolifération, il importe d'éliminer les lieux de ponte et de développement des larves du moustique en supprimant tous les endroits où l'eau, propre ou sale, peut stagner. Il faut savoir que cet insecte a une préférence à piquer les humains au niveau des chevilles et ce, durant toutes les heures de la journée, mais essentiellement au crépuscule et à l’aurore. Le professeur Djamel Fourar, a rassuré que «les piqûres de ce moustique ne nécessitent pas plus que des pommades et autres applications pouvant atténuer les réactions allergiques, mais il est recommandé toutefois de consulter si elles occasionnent d’autres symptômes comme les états fiévreux».

Vivant à proximité de nos habitations, le moustique tigre pond juste au-dessus d’un niveau d’eau dans tout micro récipient. C’est la moindre élévation de ce niveau d’eau qui provoque l’éclosion de ses œufs.

Le Pr Fourar a mis en exergue la nécessité pour les citoyens de s’impliquer dans la lutte contre la prolifération du moustique tigre, à l’origine de plusieurs désagréments, depuis son apparition dans notre pays. Il y a lieu, selon les spécialistes, de supprimer ou de gérer ses eaux stagnantes, propres comme sales, afin d’éviter les situations propices au développement du «moustique tigre».

Wassila Benhamed