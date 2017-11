Premières journées internationales d’infectiologie : La vaccination, un acquis à préserver

«L’expérience algérienne en matière de vaccination introduite depuis l’indépendance à ce jour, est un modèle et une référence pour certains pays européens à l’instar de l’Allemagne, de l’Italie et de la France» c’est ce qu’a déclaré, jeudi à Alger, le professeur Ismaïl Mesbah de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El Hadi Flici (El Kettar).

S’exprimant à lors des travaux d’ouvertures des premières journées internationales d’infectiologie, le professeur Mesbah, ancien directeur de la prévention au ministère de la Santé, a annoncé que l’Algérie prévoit de rendre obligatoire prochainement, dix vaccins pour les enfants après avoir enregistré au cours des dernières années 15.000 cas de rougeole, dont 10.000 très graves ayant entraîné 50 décès. Dans son intervention, le Pr Mesbah a fait savoir que les vaccins administrés en Algérie sont de qualité et garantis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«L’ensemble des vaccins administrés en Algérie ont prouvé leur efficacité dans le cadre du calendrier national de vaccination des enfants», a-t-il souligné, précisant que le taux de couverture vaccinale en Algérie dépasse actuellement les 90% comme il est préconisé par l’OMS. «Les programmes nationaux de prévention ont permis d’assurer une large couverture dépassant 90% des différents vaccins en vigueur en Algérie, un acquis en matière de santé qu’il faut préserver», a indiqué le spécialiste. Il a, dans le même contexte, mis l’accent sur la nécessité de sensibiliser davantage les différents franges de la société sur l’importance de la vaccination en général et celle destinée aux enfants, en particulier, qui, selon ses termes, «constitue le meilleur moyen de lutte contre plusieurs pathologies». Pour ce faire, dira le Pr Mesbah il est nécessaire de multiplier les actions de sensibilisation en direction du grand public, pour mieux convaincre la population sur l’importance de la vaccination des enfants, notamment. Soulignant que la réapparition de certaines maladies infectieuses dans tout pays, est due à l’échec de la vaccination, le spécialiste a affirmé que la sensibilisation est indispensable pour la réussite de tout programme de prévention et la vaccination en particulier. «Il est nécessaire de sensibiliser les élèves, les parents, le corps médical ainsi que les acteurs de l’éducation sur l’importance de la vaccination en milieu scolaire pour éviter la résurgence de certaines maladies mortelles comme la rougeole» a-t-il averti. Le spécialiste a, par ailleurs, révélé que l’Algérie a pu, grâce a son dispositif de veille sanitaire, faire face à certaines maladies tropicales telle qu’Ebola, la grippe H1N1 et le coronavirus. «Très peu de cas de grippe H1N1 et moins de dix cas d’infection par le coronavirus ont été enregistrés en Algérie», a-t-il estimé. Et d’ajouter que l’Algérie de par sa position géostratégique est plus exposée à ces maladies, au regard du mouvement important de personnes et de marchandises dans le cadre des échanges commerciaux entre les différents pays du continent. A ce sujet, l’intervenant a appelé les professionnels de la santé de rester vigilant pour faire face aux maladies tropicales, comme le paludisme, la dengue et le Chikungunya et à actualiser leurs connaissances afin de mieux répondre aux besoins des citoyens en cas de besoin. Il a, de ce fait, mis en l’accent sur l’importance d’organiser ce genre de rencontres permettant un échange des connaissances entrent les spécialistes des deux rives dans le domaine de santé et la prévention de centaines maladies infectieuses. Pour sa part, le Pr Nassima Achour, chef de service à l’EHS El Hadi-Flici a qualifié l’EHS d’El Kettar de «pôle spécialisé par excellence » dans la lutte et la prise en charge des maladies infectieuses, a mis en garde les citoyens en déplacement dans certains pays tropicaux contre la prolifération de certaines pandémies, les appelant à respecter les recommandations des médecins notamment en termes de prise de médicaments avant et après le voyage.

De son côté, le Pr Didier Fleuret, pédiatre et membre de la commission française des vaccinations, a mis en exergue les avantages de la vaccination dans le monde. Une action de prévention qui a permis de prémunir les individus contre plusieurs maladies infectieuses et de sauver la vie à des millions d’enfants à l’échelle planétaire.

Kamélia Hadjib