REGARD : Je téléphone, donc, «j’existe»

Incroyable mais vrai. On a beau essayer de revenir à de meilleurs sentiments lorsqu'il s'agit de se séparer ne serait-ce que momentanément de son mobile, pour se retrouver une fois de plus sous l'emprise de ce gadget pas comme les autres. La soumission en fait, à son "altesse" grandit jour après jour. Entre nous et le cellulaire, il existe une compatibilité et une complicité imperturbables qui résistent à tout, même aux sautes d'humeur des réseaux. Les "fritures" et autres désagréments n'altèrent certainement pas l'image de marque de notre appareil si cher et auquel on tient comme à la prunelle de ses yeux. Notre relation avec le mobile est très solide. C'est carrément du béton armé. On n'est pas prêt de le quitter d'une semelle pour rien au monde. Il nous suit comme notre ombre. Notre téléphone n'est plus un simple accessoire pour communiquer. Il est beaucoup plus que cela. Il devient de nos jours un "must" ou plutôt un phénomène social. Ça sonne un peu partout. Les bavardages, les histoires à dormir debout, les linges sales des ménages sont quasiment inévitables. C'est la rançon du progrès. Il faut dire que les offres «généreuses» des opérateurs et bien entendu, l’arrivée des smartphones sont venues ajouter leur grain de sel à cette dépendance, élargie même aux enfants. Aujourd'hui, il est inimaginable de croiser dans la rue un homme ou une femme sans son gadget, collé à l'oreille, se transformant en obsession maladive, voire destructrice. Des accidents de la route, des divorces causés par ce petit appareil, ne manquent pas, de nos jours. Le téléphone portable est certes, une belle invention. Mais elle est loin d'être lavée de tout soupçon. À méditer !

Samia D.