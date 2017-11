El-Fajr El-jadid : Élargissement des prérogatives des APC

Le président du parti El-Fajr El-jadid, Tahar Benbaibèche, a plaidé mardi à Bouira pour l’élargissement des prérogatives des assemblées populaires communales (APC) afin de pouvoir booster le développement local et mettre un terme à la mauvaise gestion et à toutes les entraves bureaucratiques. S’exprimant lors d’un meeting tenu à la grande salle de la maison de la culture Ali- Zaâmoum de la ville de Bouira dans le cadre du troisième jour de la campagne électorale, M. Benbaibèche a estimé que «le système de gestion actuel caractérisé par la centralisation est à l’origine de tous les problèmes que vivent les Algériens et Algériennes», tout en préconisant la décentralisation des décisions avec davantage de prérogatives aux présidents des APC pour que ces derniers puissent concrétiser les programmes de l’Etat sur le terrain et éviter toute forme de bureaucratie et de fraude. «Nous sommes tous responsables de cette situation de crise, et nous devons penser à une sortie de crise via une participation massive et responsable au scrutin du 23 novembre prochain afin de défier tous les problèmes dont le spectre de la fraude», a souligné le président du parti dans son discours électoral. M. Benbaibèche a appelé les citoyens à faire preuve de responsabilité et de conscience lors des prochaines élections locales, en soulignant que l’assemblée municipale constitue une véritable base de toute république démocratique dans le monde. «La construction du pays commence par les communes de l’intérieur, et cela exige que toutes les prérogatives soient entre les mains du président de l’assemblée locale», a insisté le président d’El-Fajr El-jadid. «Mon parti accorde une importance particulière aux APC qui sont le noyau de tout développement et de toute démocratie», a-t-il dit en substance. (APS)