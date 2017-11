TAJ : adhésion de la jeunesse à la vie économique

Le président du parti Tajamou’e Amel Al Djazair (TAJ), Amar Ghoul, a plaidé, mardi à partir de Tipasa, pour une adhésion effective de la jeunesse à la vie économique du pays. Animant un meeting électoral dans la ville de Merad, dans le cadre de la campagne, M. Ghoul a plaidé pour une forte participation de la jeunesse dans l’édification de l’économie nationale, en leur offrant davantage d’opportunités, tout en encourageant les compétences vives de la Nation. «L’Algérie dispose de compétences juvéniles avec de hautes aptitudes, que certains pays lui envient, a-t-il ajouté, soulignant l’impératif de valoriser leurs réalisations afin de les rendre partie prenante dans la vie politique et socioéconomique du pays.

Le président de TAJ a cité pour preuve de l’importance dévolue par son parti à la jeunesse le fait que les listes de candidatures de sa formation comptent de nombreux jeunes diplômés universitaires, car Taj est un parti de jeunes, a-t-il soutenu. Il a, par ailleurs, recommandé aux candidats de son parti de veiller à accomplir au mieux leur devoir, au cas où ils seraient élus, axant notamment sur la nécessité de prise en charge des préoccupations des catégories fragiles et la répartition équitable des projets entre les quartiers. Auparavant, M. Amar Ghoul a animé des activités de proximité dans les communes de Bou Ismaïl et Merad, ainsi qu’au village Boudjabroun. (APS)