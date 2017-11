Talaie El Houriet : Benflis rend hommage à l’Armée et aux services de sécurité

Le président du parti Talaie El Houriet, Ali Benflis, a rendu hommage hier à partir de Constantine à l’Armée populaire nationale (ANP) et tous les services de sécurité pour avoir «préservé l’unité et la stabilité du pays».

Animant un meeting au palais de la Culture Malek-Haddad dans la perspective des élections locales du 23 novembre, Ali Benflis a exprimé ses «remerciements» à l’institution militaire qui «a protégé le pays du terrorisme, de la violence, de l’extrémisme et du crime transnational».

Le président de Talaie El Houriet a souligné le caractère «républicain de l’Armée algérienne, celle du peuple et de la République algérienne», insistant sur son rôle et celui de tous les services de sécurité qui, a-t-il soutenu, ont «tout mis en œuvre pour sauvegarder le calme et la stabilité dans le pays quotidiennement». Devant un parterre de militants et de sympathisants de son parti, Ali Benflis a plaidé en faveur d’un «dialogue pacifique et rassembleur» où toutes les parties seraient représentées, à savoir le pouvoir, les partis de la majorité présidentielle, opposition et société civile et ce, en vue de «sortir de la crise multidimensionnelle dans laquelle se trouve l’Algérie». (APS)